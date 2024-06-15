Karadağlı kalecinin sır ölümü

Yine yeşil saha, yine ölüm…. 6 Mayıs Cuma akşamı Romanya Ligi mücadelesinde Dinamo Bükreş ile Viitorul Constanta karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hagi'nin çalıştırdığı Dinamo Bükreş takımının 26 yaşındaki futbolcusu Patrick Ekeng 63.dakikada yerde kaldı. Kalp krizi geçiren futbolcu yaşama gözlerini yumdu. Futbolcuya, stat ve ambulansta gerekli ekipmanların olmamasından dolayı müdahale edilemediği ileri sürüldü. Yaşanan bu acı olay her zamanki gibi akıllara yine anı soruyu getirdi “Sezon başında ve lig devam ederken futbolcular yeterli kontrollerden geçiriliyor mu?” Ayrıca yaşanan bu kayıp Dinamo Bükreş için ilk değil. 2000 yılında Bükreş'in kaptanı Catalin Hildan da maç esnasında vefat etmişti… Futbol dünyası yeşil sahalarda son 16 yılda birçok kayıp verdi…