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Spor

Karadağlı kalecinin sır ölümü

İngiltere Championship takımlarından Millwall, Karadağlı kaleci Matija Sarkic’in hayatını kaybettiğini açıkladı. 26 yaşındaki file bekçisinin ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.

12:15 - 15/06/2024 Cumartesi
IHA
Matija Sarkic, uzun yıllardır kariyerini İngiltere'de sürdürüyordu.
Matija Sarkic, uzun yıllardır kariyerini İngiltere'de sürdürüyordu.

İngiltere Championship ekibi Millwall, resmi internet sitesinden Matija Sarkic’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Takımın bir numaralı kalecisi Sarkic’in uluslararası alanda birçok kez ülkesini gururla temsil ettiği belirtilen açıklamada, Matija’nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.


Ayrıca, 26 yaşındaki kalecinin aile mahremiyeti sebebiyle başka açıklamada bulunmayacakları da belirtildi.


9 kez Karadağ Milli Takımı formasını giyen kaleci, son olarak 5 Haziran’da Belçika ile oynanan maçta sahaya çıktı.





Yeşil sahada hayatını kaybeden futbolcular

Yine yeşil saha, yine ölüm…. 6 Mayıs Cuma akşamı Romanya Ligi mücadelesinde Dinamo Bükreş ile Viitorul Constanta karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hagi'nin çalıştırdığı Dinamo Bükreş takımının 26 yaşındaki futbolcusu Patrick Ekeng 63.dakikada yerde kaldı. Kalp krizi geçiren futbolcu yaşama gözlerini yumdu. Futbolcuya, stat ve ambulansta gerekli ekipmanların olmamasından dolayı müdahale edilemediği ileri sürüldü. Yaşanan bu acı olay her zamanki gibi akıllara yine anı soruyu getirdi “Sezon başında ve lig devam ederken futbolcular yeterli kontrollerden geçiriliyor mu?” Ayrıca yaşanan bu kayıp Dinamo Bükreş için ilk değil. 2000 yılında Bükreş'in kaptanı Catalin Hildan da maç esnasında vefat etmişti… Futbol dünyası yeşil sahalarda son 16 yılda birçok kayıp verdi…


#Millwall
#Matija Sarkic
#Championship
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