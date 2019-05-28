Fatih Karagümrük 1. ligde

Sakaryaspor'u playoff finalinde 2-0 mağlup eden İstanbul ekibi, TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

TFF 2. Lig’den Spor Toto 1. Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek playoff final maçında Fatih Karagümrük, Sakaryaspor’u 2-0 mağlup etti ve 1. Lig’e yükselen son takım oldu.

İstanbul ekibini 1. Lig'e taşıyan goller, 69. dakikada Selçuk Alibaz ve 87. dakikada Ahmet Aras'tan geldi.

Fatih Karagümrük, bu sonuçla beraber 2014-2015 sezonundan bu yana mücadele ettiği 2. Lig’den yükselmeyi başardı. İstanbul ekibi, aynı zamanda 2004-2005 sezonundan bu yana ilk defa 1. Lig’e geri dönmüş oldu.

Daha önce TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Keçiörengücü ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen Belediyespor, 1. Lig’e yükselen ilk iki takım olmuştu.