Karagümrük Göztepe engelini 3 golle geçti

Ligde 36. hafta heyecanı devam ediyor. Günün 16.00 periyodunda yer alan maçında 53 puanlı Fatih Karagümrük sahasında küme düşmeyi garantileyen ve ligde bir iddiası bulunmayan Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Fabio Borini, 51. dakikada Emre Mor ve 64. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 47. dakikada Baku'dan geldi. Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 56'ya yükseltirken, İzmir ekibi 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Göztepe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.