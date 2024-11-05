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Karim Benzema Mbappe hakkında konuştu: ‘Vinicius yerine olamaz’

Karim Benzema Mbappe hakkında konuştu: ‘Vinicius yerine olamaz’

16:475/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Karim Benzema Mbappe hakkında konuştu
Karim Benzema Mbappe hakkında konuştu

Real Madrid’den iki sezon önce Al Ittihad’a transfer olan golcü oyuncu Karim Benzema, Kylian Mbappe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

36 yaşındaki deneyimli santrfor Karim Benzema, Real Madrid forması giyen genç oyuncu Kylian Mbappe hakkında konuştu.

‘VİNİCİUS YERİNE OLAMAZ!’

Tecrübeli santrfor Benzema, "Kylian Mbappe'ye vereceğim tavsiye 'Sakın pes etme' olur. İnsanlar ondan kendisinde olmayan ve milli takım bile oynamadığı bir pozisyonda çok fazla şey bekliyor. Vinicius yerine sol açık olamaz, çünkü o alanda dünyanın en iyisi." dedi.

"9 NUMARA OLDUĞUNU KAFASINA SOKMALI"

"Kylian, üst düzey bir forvet de değil aslında bir kanat oyuncusu ama artık 9 numara olduğunu kafasına sokmalı."

BEN REAL MADRID'E GİTTİĞİMDE 21 YAŞIMDAYDIM"

"36 yaşındaki yıldız futbolcu, "Ben Real Madrid'e gittiğimde 21 yaşımdaydım, Mbappe ise 25 yaşında. Bu kulüpteki baskıyı biliyor. 2-3 maçta gol atıp 'Seni öldüreceğiz' diyemezsiniz. Bu baskıyla başa çıkabilecek yeteneğe sahip. Gerçek şu ki Real Madrid, Paris Saint-Germain değil." ifadelerini kullandı.



#Karim Benzema
#Kylian Mbappe
#Real Madrid

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