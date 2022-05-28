Kartal gözünü Muleka'ya dikti

Yeni sezonda yoluna Batshuayi ile devam etmeyecek olan Beşiktaş, aradığı golcüyü Süper Lig’de buldu. Siyah-beyazlıların, Kasımpaşa’daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Demokratik Kongolu golcü Jackson Muleka’yı takip ettiği ve listenin başına yazdığı öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Kasımpaşa’ya gelen Jackson Muleka, attığı gollerle dikkat çekmişti.

Belçika basınından Le Soir’ın haberine göre, Jackson Muleka, Beşiktaş’ın gündemine girdi. Satın alma opsiyonu bulunmadığı için Standard Liege’e dönen 22 yaşındaki golcü oyuncunun Belçika ekibinde kalmak istemediği ve Beşiktaş’ın önemli hedefi haline geldiği belirtildi.

Ayrıca haberde Muleka’nın Avrupa’dan birçok talibinin bulunduğu da aktarıldı.

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Jackson Muleka, Kasımpaşa forması ile Süper Lig’de çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı. Golcü oyuncunun, Belçika kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Muleka’nın piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.