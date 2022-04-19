Kartal'da forvet için Buksa sesleri

Süper Lig’deki son maçında GZT Giresunspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş’ta gol yollarında yaşanan sıkıntı iyice kendisini hissettirdi. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael de GZT Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyor” diyerek bu noktaya değindi.

Gelecek sezon kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında forvet hattı öne çıkan Beşiktaş’ta listede yer alan isimlerden birinin Amerika Futbol Ligi MLS’de New England Revolution forması giyen Polonyalı oyuncu Adam Buksa olduğu kaydedildi.

Takımıyla 2022’de 5 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 1 gol ve 2 asistlik katkı yaptı. Polonya Milli Takımı’nın da formasını giyen Buksa, 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında ülkesi adına 5 kez fileleri havalandırdı.

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12 Temmuz 1996’da Krakow’da doğan Adam Buksa altyapı kariyerinde Wisla Krakow, Hutnik Krakow, Garbarnia Krakow ve Novara’da top koşturdu. Profesyonel kariyerine Lechia Gdansk’ta başlayan Buksa, Zaglebie Lubin ve Pogon takımlarının ardından New England Revolution’ın yolunu tuttu. Buksa’nın sözleşmesi Aralık 2022’te sona erecek.

1.93 boyundaki Buksa sol ayağını kullanıyor.

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