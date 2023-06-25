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Spor

Kartal'ın hedefi çift stoper

Beşiktaş'ta Saiss'in ayrılmak istemesi, Welinton'un ise sözleşmesinin sona ermesi ile 2 stoper takviyesi yapılacak. Siyah-beyazlılar, Southampton'da forma giyen Lyanco Vojnovic ve Nantes forması Andrei Girotto için resmi teklif yaptı.

10:30 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Lyanco Vojnovic - Andrei Girotto

Lyanco Vojnovic - Andrei Girotto

Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Beşiktaş, kadrosuna bir stoper takviyesi yapmayı hedeflerken, Welinton'un sözleşmesinin bitmesi, Romain Saiss'in ise ayrılmak istemesi nedeniyle bu sayı ikiye çıkacak gibi görünüyor. Her ne kadar kulüp başkanı Ahmet Nur Cebi, "Saiss geçen sene başarılı bir süreç geçirdi. Kendisiyle devam etmeyi arzu ettiğimi söyledim. İki tarafın da görüşleri, hocanın da görüşleri yola devam etmek" dese de, Saiss ayrılık planlarını hayata geçirmek üzere.


Bu konuda sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş ise stoper hamlelerini yapıyor. UOL Esporte'nin haberine göre, siyah-beyazlılar, Botafago'nun 25 yaşındaki savunmacısı Adryelson'dan sonuç alamayınca rotayı başka Brezilyalı futbolculara kırdı. Premier Lig'de küme düşen Southampton'ın Brezilyalı stoperi Lyanco Vojnovic için teklif bulunduğu belirtilirken, İngiliz ekibinin istediği rakamın altında olduğu kaydedildi.


26 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 21 maça çıktı.



Andrei Girotto için teklif yapıldı

Beşiktaş'ın stoper hamlesi tek futbolcuyla sınırlı kalmayacak. Teknik direktör Şenol Güneş bu bölgenin alternatifli olmasını isterken, siyah-beyazlı yönetim, Fransa'da Nantes forması giyen Andrei Girotto için resmi teklif yaptı.


31 yaşındaki Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde çıktığı 48 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.


Beşiktaş, Nantes'tan ilk olarak Jean-Charles Castelletto'yu istemişti. Fransız kulübü ise Kamerunlu stoper için siyah-beyazlıların önerdiği 4 milyon euroluk teklif kabul etmemişti.




#Beşiktaş
#Andrei Girotto
#Lyanco Vojnovic
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