Kartal'ın hedefi çift stoper

Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Beşiktaş, kadrosuna bir stoper takviyesi yapmayı hedeflerken, Welinton'un sözleşmesinin bitmesi, Romain Saiss'in ise ayrılmak istemesi nedeniyle bu sayı ikiye çıkacak gibi görünüyor. Her ne kadar kulüp başkanı Ahmet Nur Cebi, "Saiss geçen sene başarılı bir süreç geçirdi. Kendisiyle devam etmeyi arzu ettiğimi söyledim. İki tarafın da görüşleri, hocanın da görüşleri yola devam etmek" dese de, Saiss ayrılık planlarını hayata geçirmek üzere.