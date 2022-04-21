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Kartal'ın hedefi Jed Wallace

Beşiktaş, Championship ekiplerinden FC Millwall’da top koşturan kanat oyuncusu Jed Wallace’ı gündemine aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartalın hedefi Jed Wallace
Oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Süper Lig’de kalan 5 maçını kazanıp adını Avrupa kupalarına yazdırmak isteyen Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael’in talebiyle transfer çalışmalarını da sürdürüyor. 46 yaşındaki teknik adam, hücum prese uygun ve fizik gücü iyi futbolcular istiyor.

Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden FC Millwall’da top koşturan Jed Wallace’ı listesine aldı. 28 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Bu sezon 37 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 6 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Wed Wallace forvet arkası da oynayabiliyor.

1.78 boyundaki Jed Wallace sağ ayağını kullanıyor.
1.78 boyundaki Jed Wallace sağ ayağını kullanıyor.

Bonservissiz arayış

Beşiktaş’ın hücum planları arasında farklı isimler de yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Krasnodar’dan Kopenhag’a transfer olan ve haziran ayında serbest kalacak İsveçli kanat-forvet Viktor Claesson için girişimlere başladı. 30 yaşındaki futbolcu Larin’in yerine sol öne düşünülüyor.

Pivot bir golcü arayan Beşiktaş, Amerika MLS ekiplerinden New England forması giyen 1.93’lük golcü Adam Buksa ile de ilgileniyor. Bu oyuncuların ortak noktası ise bonservis bedeli ödenmeyecek olması.

Kartal'da forvet için Buksa sesleri
SPOR
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