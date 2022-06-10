Kartal'ın kanadı Vargas'a emanet

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürerken, dış basın da siyah-beyazlıların hamlelerini yakından takip ediyor. Hücum hattı için birçok oyuncu ile görüşen Beşiktaş’ta, rota tanıdık bir isme çevrildi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Süper Lig’de Adana Demirspor forması giyen Matias Vargas için hamle yaptı.

İddia, İspanyol spor medyasının önemli gazetelerinden AS’ta ortaya atıldı. Gazete, Beşiktaş’ın Matias Vargas ile ilgilendiğini okuyucularına aktardı. Kiralık sözleşmesi sona eren ve Espanyol’a dönen 25 yaşındaki Arjantinli futbolcunun bonservis bedelinin 5,5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Vargas, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması ile 5 gol ve 13 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Arjantinli futbolcu 2019 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Velez Sarsfield’tan Espanyol’a transfer olmuştu.

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Sörloth iddiası sürüyor

İspanyol basınındaki iddialar sadece Vargas ile sınırlı değil. Önceki gün El Diario Vasco gazetesinin Sörloth iddiasını dün AS Gazetesi devam ettirdi.

Gazete, Beşiktaş’ın Alexander Sörloth transferine yakın olduğunu, Matias Vargas için de yol alındığını iddia etti. Norveçli golcü için İspanya La Liga’dan Cadiz’in de ilgisi olduğu belirtilirken, “Sörloth, büyük ihtimalle Türkiye’de siyah-beyazlı formayı giyecek” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu haberde Sörloth’un, İspanya’da oynamak istemediği de dile getirildi.