Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de kalan tüm maçları kazanarak ligi bitirebileceği en üst noktada bitirmek istiyor.





Deneyimli çalıştırıcı, takımdaki zaafları ve eksik bölgeleri rapor ederken, yönetim de yeni sezon transferleri için hem oyuncularla hem kulüplerle hem de menajerlerle temaslar kurmaya başladı. Önceliği savunmaya veren ve bu konuda girimlerde bulunan Beşiktaş yönetiminin hamleleri Avrupa'da spor basınına da yansıyor.





Yerry Mina hamlesi





Beşiktaş, hem stoper hem de orta sahada defansa yönelik oynayan isimlerle temaslar kuruyor. Rotasını evvela İngiltere'ye çeviren siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Kolombiyalı stoper Yerry Mina'yı listesine ekledi.





Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1,95'lik stoper için çalışmalar başladı. 6 numara bölgesi için de öncelik Fransa Ligi. Ligue 1 ekibi Angers'de forma giyen 23 yaşındaki Batista Mendy, Kartal'ın listesinde. 2024 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 3 milyon Euro değer biçiliyor.





Mendy'nin Ligue 1'de dipte bulunan Angers'ten ayrılmak istediği ifade edildi.





Yerry Mina kimdir?





Mina, 23 Eylül 1994 yılında Kolombiya'da doğmuştur. Deportivo Pasto takımından 2014 yılına başkent Bogota'da bulunan Santa Fe takımına transfer olan 24 yaşındaki Mina, 1.95'lik boyu, hava hakimiyeti ve savunmadaki lider özellikleriyle dikkat çekmektedir.





Takımıyla Sudamericana şampiyonluğu kazanan Yerry Mina, Santa Fe'nin 2016 yılında Libertadores macerasındaki performansıyla Palmeiras'ın yolunu tutmuştur. Brezilya ekibinde iki sezonda çıktığı 35 maçın ardından 2018'in Ocak ayında 12.4 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu.





Katalan ekibinde yarım devrede sadece 6 maça çıkan Kolombiyalı, sezon sonu 30.25 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu. Ada ekibinde 97 maça çıkan Mina 8 gol atma başarısı gösterdi.



