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Kasım ayının oyuncusu Victor Osimhen'e ödülü takdim edildi

Kasım ayının oyuncusu Victor Osimhen'e ödülü takdim edildi

Haber Merkezi
18:276/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kasım ayının oyuncusu Victor Osimhen'e ödülü takdim edildi
Kasım ayının oyuncusu Victor Osimhen'e ödülü takdim edildi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Yeni Şafak Spor tarafından 'Kasım Ayının Oyuncusu' seçildi. 25 yaşındaki oyuncuya ödülü takdim edildi.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Victor Osimhen, 'Kasım Ayının Oyuncusu' seçildi. Yeni Şafak Spor ekibi tarafından belirlenen Nijeryalı oyuncu, kasım ayında attığı goller ve göstermiş olduğu başarılı performansının ardından, bu ödüle layık görüldü.


Avrupa Ligi'nde maçın oyuncusu seçilmişti

Kasım ayında Galatasaray formasıyla toplamda 4 karşılaşmada süre alan Osimhen, 5 golle takımına katkı sağladı. Sarı kırmızılı takımın, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham'ı 3-2 yendiği maçta 2 gol birden atan Victor Osimhen, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilmişti. 25 yaşındaki oyuncu ayrıca sarı kırmızılı takımın deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldığı maçta da fileleri havalandırmıştı.



Gollerine ligde de devam ediyor

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Osimhen, sarı kırmızılı takımın Bodrumspor'u 1-0 yendiği maçta da etkili bir performans ortaya koymuştu.


Ödül Osimhen'e takdim edildi

Yeni Şafak Spor ekibi tarafından 'Kasım Ayının Oyuncusu' seçilen Victor Osimhen'e, spor ekibi tarafından 'ayın oyuncusu' ödülü takdim edildi. Osimhen'e bizleri konuk ettiği için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.




#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Yeni Şafak Spor

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