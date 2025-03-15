Trendyol Süper Lig 28. haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve dört maç sonra kazandı. Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mamadou Fall ile Hajradinovic (P) attı. Kasımpaşa-Alanyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 28. haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mamadou Fall ile Hajradinovic (P) kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 38. dakikada Tony Vilhena attı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35 yaparak 9. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 31 puanla 13. sırada kaldı.