Spor ÖZET | Kasımpaşa - Adana Demirspor 1-4
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ÖZET | Kasımpaşa - Adana Demirspor: 1-4

Süper Lig'in 10. haftasında lider Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Mücadeleye Adana Demirspor'dan Younes Belhanda damga vurdu. Belhanda karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynadı. Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa-Adana Demirspor 1-4 maç özeti ve golleri izle: Belhandanın golünü izle
Belhanda'nın gol sevinci

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında lider Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 4-1 kazandı.

Belhanda maça damga vurdu

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Younes Belhanda, 40. dakikada Babajide Akintola, 64. dakikada Henry Onyekuru ve 86. dakikada Ndiaye kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 56. dakikada Stephane Bahoken kaydetti. Mücadelede Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Younes Belhanda 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 21'e yükseltti ve Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 13 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa - Adana Demirspor maç özeti

  • 15. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalana Celina'nın vuruşunda Ertaç meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Penaltı noktasının gerisine düşen topa bu kez Bahoken vurdu, meşin yuvarlak savunmadaki Svensson'dan döndü.
  • 34. dakikada Stambouli'nin ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas içindeki Samet Akaydın meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Kale sahasında uygun durumda bulunan Emre Akbaba'nın vurduğu meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
  • 37. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan kale çizgisine yakın bir bölgeden Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Sol kanatta meşin yuvarlağı alan Stambouli'nin yerden ortasında penaltı noktası gerisine gelen topa bekletmeden vuran Belhanda ağları havalandırdı: 0-1.
  • 40. dakikada Adana temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta kullanılan taç sonrasında ceza sahasına giren Belhanda, meşin yuvarlağı Akintola'ya aktardı. Penaltı noktası gerisindeki bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
  • Müsabakanın ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

  • 48. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Celina ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda top üst direkten auta gitti.

    54. dakikada Hajradinovic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bahoken'in sert şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

    56. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Ben Ouannes ortasını yaptı. Arka direkte Aytaç'ın gelişine vuruşu altıpasın hemen gerisindeki Bahoken'e pas oldu. Bahoken göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

    64. dakikada Adana Demirspor bir gol daha buldu. Hızlı gelişen konuk ekip atağında Belhanda sol kanattan hareketlenen Onyekuru'yu gördü. Onyekuru, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu sağ ayağına çekti ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

    86. dakikada Adana Demirspor farkı 3'e çıkardı. Kaleci Ertaç'ın uzun pasında Sadık Çiftpınar ıskaladı. Yusuf Sarı, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra arkadan gelen N'Diaye'yi gördü. Bu oyuncunun yerden şutunda top ağlarla buluştu: 1-4.

    Karşılaşma Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kasımpaşa-Adana Demirspor maç özeti izle

Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının özetini izlemek için tıklayınız
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