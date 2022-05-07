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Kasımpaşa deplasmanda farklı kazandı

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele İstanbul ekibinin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa deplasmanda farklı kazandı
Sivasspor-Kasımpaşa

Ligde 36. hafta maçları devam ediyor. Günün açılış maçında Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Evren Eren Elmalı, 73. dakikada serbest vuruştan Eysseric ve 78. dakikada Umut Bozok kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 90+2 Jorge Felix attı. Golcü futbolcu Umut Bozok, Sivasspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 16'ya yükseltti. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi puanını 50'ye yükseltirken Sivasspor 48 puanda kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Sivasspor deplasmanda ligden düşmeyi garantileyen Rizespor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
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