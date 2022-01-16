Kasımpaşa Giresun engelini iki golle aştı

Süper Lig'in 21. haftasında GZT Giresunspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Kasımpaşa'nın gollerini 12. dakikada Mortadha Ouanes ve 65. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj attı. GZT Giresunspor'da Joey Pelupessy 29. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından GZT Giresunspor 25 puanda kalırken Kasımpaşa puanını 21'e çıkardı.

Ahmet Çalık unutulmadı

GZT Giresunspor’un Kasımpaşa ile oynadığı maçta duygusal anlar yaşandı. İki takımın futbolcuları maçın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık’ı andı.

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Karşılaşma öncesi kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu. Giresunsporlu oyuncular ayrıca takım fotoğraf çektirirken üzerinde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının olduğu ’Kalbimizdesin’ yazılı tişört ile objektiflere poz verdi. Maçın 6. dakikasında da Giresunsporlu oyuncular topa sahipken meşin yuvarlağı Ahmet Çalık için dışarı attı. Bu esnada tüm tribünlerde ’Ahmet Çalık ölmedi, kalbimizde yaşıyor’ tezahüratları yapıldı. İki takım oyuncuları da bu tezahürata alkışlarla destek verdi.