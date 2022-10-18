Spor ÖZET | Kasımpaşa 2-1 Yeni Mersin İdman Yurdu
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ÖZET | Kasımpaşa 2-1 Yeni Mersin İdman Yurdu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 3. Lig temsilcisi Yeni Mersin İdman Yurdu'nu uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Geriden gelerek maçı kazanan Kasımpaşa bir üst tura yükseldi. Kasımpaşa-Yeni Mersin İdman Yurdu maçının özetini ve atılan gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa Yeni Mersin İdman Yurdu 2-1 maç özeti ve golleri: Türkiye Kupası maç özetleri
Kasımpaşa-Yeni Mersin İdman Yurdu maçından bir kare

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Tur maçları başladı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 3. Lig temsilcilerinden Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk etti. Mücadeleyi Kasımpaşa geriden gelerek 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Süper Lig ekibine turu getiren golleri 80. dakikada Ali Sühan Demirel ve 113. dakikada Mickael Tırpan kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 30. dakikada Erdem Onur Beytaş attı. Ayrıca Yeni Mersin İdman Yurdu, bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Kasımpaşa-Yeni Mersin İdman Yurdu maç özeti

  • 2. dakikada gelişen Mersin İdman Yurdu atağında sağdan Erdem’in ceza sahasına gönderdiği ortada ters kanattan bindiren Abdurrahman’ın şutunda savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.
  • 30. dakikada sağ kanattan bindiren Muğdat ceza sahası önündeki Erdem’i gördü. Bu futbolcu ceza sahası dışından topu düzeltip düzgün bir vuruş yaprak takımını öne geçirdi. 0-1
  • 33. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Eyyseric geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.
  • 70. dakikada Aytaç Kara’nın Christofer Gürkan’a yaptığı hareket sonrasında kazanılan penaltıyı Akdeniz ekibinde Aslan Gök kullandı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı yandan auta yolladı.
  • 80. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Fall çaprazdan ceza sahasına girerek içeriye ortaladı. Savunmanın çıkarmak istediği top Ali Sühan’ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara yolladı. 1-1
  • 113. dakikada Mersin savunmasının hatalı pasında araya giren Graovac, Eyyseric’i gördü. Bu futbolcu savunmanın arkasına sarkan Tirpan’a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına giren girmez vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1

Kasımpaşa 0-1 Yeni Mersin İdman Yurdu

Kasımpaşa 1-1 Yeni Mersin İdman Yurdu

Kasımpaşa 2-1 Yeni Mersin İdman Yurdu
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