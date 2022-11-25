Katar-Senegal: 1-3

Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçta Katar ile Senegal karşı karşıya geldi.

Afrika temsilcisi, Al Thumama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazandı.

Senegal'e galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Dia, 48. dakikada Famara Diedhiou ve 84. dakikada Dieng kaydetti.

⚽GOOOLL!! Alanyasporlu Diédhiou'dan müthiş kafa! Senegal farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/I5ii1P5EKD — TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022

Katar'dan tarihi gol

Katar'ın tek golünü 78. dakikada Muntari'den geldi. Bu gol Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü oldu.

⚽GOOOLL!! Katar'ın tarihi golü Muntari ile geldi! pic.twitter.com/b2ILVZACgF REKLAM November 25, 2022

Diedhiou maçı bir golle tamamladı

Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Senegalli Diedhiou, ilk 11'de başladığı ve 1 gol attığı maçta 74 dakika sahada kaldı.

Katar 2'de 0 çekti

Senegal bu sonuçla turnuvadaki ilk puanlarını aldı. Ev sahibi Katar ise henüz puanla tanışamadı.

Senegal gruptaki son maçında Ekvador ile, Katar ise Hollanda ile karşılaşacak.

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