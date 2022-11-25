Spor Katar-Senegal 1-3
FUTBOL FUTBOL

Katar-Senegal: 1-3

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, Senegal'e 3-1 mağlup oldu. Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü Muntari'den geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Katarın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü izle
Diedhiou'nun gol sevinci

Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçta Katar ile Senegal karşı karşıya geldi.

Afrika temsilcisi, Al Thumama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazandı.

Senegal'e galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Dia, 48. dakikada Famara Diedhiou ve 84. dakikada Dieng kaydetti.

Katar'dan tarihi gol

Katar'ın tek golünü 78. dakikada Muntari'den geldi. Bu gol Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü oldu.

Diedhiou maçı bir golle tamamladı

Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Senegalli Diedhiou, ilk 11'de başladığı ve 1 gol attığı maçta 74 dakika sahada kaldı.

Katar 2'de 0 çekti

Senegal bu sonuçla turnuvadaki ilk puanlarını aldı. Ev sahibi Katar ise henüz puanla tanışamadı.

Senegal gruptaki son maçında Ekvador ile, Katar ise Hollanda ile karşılaşacak.

ÖZET | Galler-İran: 0-2
SPOR
ÖZET | Galler-İran: 0-2

Dünya Kupası'nda nefes kesen pozisyon: İran direkleri geçemedi
SPOR
Dünya Kupası'nda nefes kesen pozisyon: İran direkleri geçemedi


Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

İngiltere-ABD maçı futbolseverlere tat vermedi.
Galibiyet hediyeleri belli oldu

Galibiyet hediyeleri belli oldu

​Suudi Arabistan yönetiminden futbolculara ses getiren hediye.
Gol sevincinde flaş detay

Gol sevincinde flaş detay

​Enner Valencia golden sonra ne anlatmak istedi?
'Kulübünü öldürme!'

'Kulübünü öldürme!'

Trabzonspor'dan taraftara 'korsan yayın izleme' çağrısı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.
Süper Lig <br>ekibiyle anlaştı

Süper Lig
ekibiyle anlaştı

​Feghouli'nin yeni takımı belli oldu.
İzin bitti

İzin bitti

​Fenerbahçe 12 gün sonra sahaya indi.
'Takımımda <br>görmek isterim'

'Takımımda
görmek isterim'

​Şenol Güneş transferini istediği ismi açıkladı.
Uzatmalarda güldüler

Uzatmalarda güldüler

​Dünya Kupası B grubunda İran, Galler'i 2-0 mağlup etti.
Direkleri dövdüler

Direkleri dövdüler

​Dünya Kupası maçında nefes kesen pozisyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.