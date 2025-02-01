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Kayserispor-Trabzonspor:0-0

Kayserispor-Trabzonspor:0-0

17:301/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Danylo Sikan Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıktı.
Danylo Sikan Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Kayserispor'la golsüz berabere kaldı. Kayserispor-Trabzonspor maçının özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden izleyebilirsiniz.

Süper Lig'de bu sezon dış sahada galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, Kayserispor ile deplasmanda karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.


Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Danylo Sikan, bordo-mavili formayla ilk maçına çıktı. Maça 11'de başlayan Ukraynalı golcü 60. dakikada yerini Anthony Nwakaeme'ye bıraktı.


Bordo-mavili ekipte Mendy, 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Bu beraberliğin ardından Trabzonspor puanını 26'ya, Kayserispor ise 17'ye yükseltti.


Kayserispor-Trabzonspor maç özetini izlemek için



Maçın önemli dakikaları

9.dakikada Cardoso'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şut direkten dışarı çıktı.


13.dakikada Karimi'nin yaptığı ortada Nazon, yakın mesafeden kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Uğurcan Çakır topu güçlükle kornere çeldi.


16.dakiakda Edin Visca'nın kullandığı kornerde Savic'in yaptığı kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.


23.dakikada Edin Visca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.


38. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde kafalardan seken topa en son altıpas içerisinde kafayla hamle yapan Banza'nın dokunuşunda kaleci Bilal Beyazıt son anda topu kornere çeldi.


39.dakikada Simon Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Bilal çizgi üzerinde güçlükle topu kontrol etti.



İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.


50.dakikada Cardoso'nun ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut direğin az farkla uzağından auta gitti.


86.dakikada Mendy, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Mücadele 0-0 sona erdi.





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Kayserispor

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