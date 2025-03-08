Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.





Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Carlos Mane, 67. dakikada Stephane Bahoken ve 72. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.





Turuncu-lacivertli ekibin tek golü 89. dakikada Philippe Keny'den geldi.





Avrupa hedefindeki Başakşehir, bu mağlubiyetle 36 puanda kaldı. Küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ise bu kritik galibiyetin ardından puanını 27'ye yükseltti.





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Maçın önemli dakikaları





6. dakikada Piatek'in gönderdiği pasla ceza sahasına yakın alanda topla buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada Yusuf Sarı'nın orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat ederek yaptığı vuruşta, kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kat ederek Carole'nin ortasına Lima ters kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak kaleye yakın bir yerden auta çıktı.

37. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Karimi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarıya gitti.

44. dakikada Kayserispor öne geçti. Bourabia'nın gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Mane, sol alt köşeye gönderdiği şutla takımını öne geçirdi. (1-0)

45. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Figueiredo'nun şutunu kaleci Bilal Beyazıt kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bellona Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.









51. dakikada topla buluşan Cardoso’nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed’de kaldı.

61. dakikada Keny’nin ortasında ceza sahası içinde Piatek’in vole vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

68. dakikada Bourabia ortadan hızlı topla ilerleyip pasını Bahoken’e aktardı. Bahoken’in sağ taraftan ceza sahası içine girip sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

74. dakikada sağ kanattan ilerleyen Ramazan’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Cardoso’nun sert bir vuruşun meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

89. dakikada oluşan karambolde ceza yayı üzerinde topla buluşan Keny, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1















