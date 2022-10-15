Spor Galatasaray deplasmanda Kayserispora kaybetti
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a kaybetti

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu ve 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
Kayserisporlu oyuncuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mario Gavranovic ve 34. dakikada Onur Bulut kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise 86. dakikada Barış Alper Yılmaz attı.

Üç değişiklik

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, ligde son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray takımı, müsabakaya Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mertens, Mata, Icardi ilk 11 ile çıktı.

Galatasaray yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Gomis, Berkan Kutlu, Rashica, Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de oynattığı Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Gomis'i Kayserispor karşısında yedek soyundurdu.

Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11’de Kazımcan Karataş, Mata ve Icardi'ye şans verdi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasını bay geçmişti.

Yukatel Kayserispor önceki maçın 11 ile sahaya çıktı

Kayserispor teknik heyeti ise Galatasaray karşısına, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı HangiKredi Ümraniyespor maçının 11'ini sahaya sürdü. Kayseri ekibi, müsabakaya Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Mensah, Kemen, Cardoso, Gavranovic ilk 11 ile başladı.

Yukatel Kayserispor yedek kulübesinde Abdulkadir Taşdan, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Mane, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Thiam, Bertolacci yer aldı. İki takım sahaya birlikte, "Milletimizin Başı Sağolsun" yazılı pankart ile çıktı.

Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
VAR yine çalışmadı

'VAR yine çalışmadı'

​Okan Buruk, Kayserispor maçı sonrasında hakemlere yüklendi.
Seri sona erdi

Seri sona erdi

​​Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a kaybetti.
Gülen tarafGaziantep FK

Gülen taraf
Gaziantep FK

​Gaziantep FK, Konyaspor'u son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.
İptal kararı doğru mu?

İptal kararı doğru mu?

Galatasaray'ın golünün iptal edilmesi doğru mu? İşte kural kitabında yer alan önemli bilgi.
Sürpriz ayrılık

Sürpriz ayrılık

Vanspor FK, Batuhan Karadeniz'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Çılgına döndü

Çılgına döndü

Okan Buruk, oyuncularına sinirlenerek ceketini kulübeye fırlattı.
Aday çıkmadı

Aday çıkmadı

​Bursaspor'da olağanüstü kongrede başkan adayı çıkmadı.
Çağdaş Atan'dan<br>Bartın açıklaması

Çağdaş Atan'dan
Bartın açıklaması

​Atan: "Demir Çelik'ten emekli olmuş bir babanın çocuğuyum. İnşallah böylesi bir daha yaşanmaz"
Belhanda yıldızlaştı

Belhanda yıldızlaştı

​Adana Demirspor deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Yüreğimiz kömür karası

Yüreğimiz kömür karası

​Zonguldak Kömürspor ve Kastamonusporlu futbolculardan anlamlı pankart.
'Üzerimizdeki <br>baskıyı attık'

'Üzerimizdeki
baskıyı attık'

​Pirlo, Hatayspor galibiyetini değerlendirdi.
'Yolumuza bakacağız'

'Yolumuza bakacağız'

​Volkan Demirek, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.
Beş maç<br>sonra kazandı

Beş maç
sonra kazandı

​Fatih Karagümrük, evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Zirveye çıktı

Zirveye çıktı

Karagümrük-Hatayspor maçına Caner Erkin damga vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.