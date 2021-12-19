Spor Kayseride kazanan çıkmadı
FUTBOL FUTBOL

Kayseri'de kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor-Gaziantep maçı kaç kaç bitti?
Kayserispor-Gaziantep FK maçı golsüz sona erdi.

Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Ayrıca mücadelenin son dakikalarında Gaziantep FK forması giyen Hamza Mendyl ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu beraberliğin ardından Kayserispor puanını 20'ye, Gaziantep FK ise 22'ye yükseltti. Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

İlk yarıdan dakikalar

  • 6'ncı dakikada sol kanatta Kemen'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Bulut'un şutu üst direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.
  • 14'üncü dakikada kaleci Günay Güvenç'in degajında topla buluşan Furkan Soyalp'in şutunu kaleci Lung kornere çıkardı.
  • İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

  • 48'inci dakikada Furkan Soyalp'in ara pasında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya şutu yandan auta gitti.
  • 51'inci dakikada sağ çaprazda Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde toplu buluşan Gökhan Sazdağı'nın kafayla vuruşunu kaleci Günay Güvenç kurtardı.
  • 60'ıncı dakikada ceza sahası içinde Figueiredo'nun şutu kaleci Lung'dan döndü. Ardından topla buluşan Furkan Soyalp'in şutunu kaleci kornere çeldi.
  • 83'üncü dakikada sol kanatta Carole'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Mane'nin kafayla vuruşu yandan auta gitti.
  • Karşılaşma golsüz sona erdi.
Derbide 11ler belli oldu

Derbide 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

24 ilçede okullar tatil edildi.
CHP işi restorasyon: AK Partinin restore edip açtığı tarihi hamamı yeniden açtılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu.

Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması.

TOGG ile ilgili önemli detay.
Ölü sayısı 121'e çıktı

Ölü sayısı 121'e çıktı

​Rai Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor

​'Yapamazsın' diyenlere inat kendi işinin patronu oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.