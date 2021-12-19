Kayseri'de kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Ayrıca mücadelenin son dakikalarında Gaziantep FK forması giyen Hamza Mendyl ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu beraberliğin ardından Kayserispor puanını 20'ye, Gaziantep FK ise 22'ye yükseltti. Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
İlk yarıdan dakikalar
- 6'ncı dakikada sol kanatta Kemen'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Bulut'un şutu üst direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.
- 14'üncü dakikada kaleci Günay Güvenç'in degajında topla buluşan Furkan Soyalp'in şutunu kaleci Lung kornere çıkardı.
- İlk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıdan dakikalar
- 48'inci dakikada Furkan Soyalp'in ara pasında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya şutu yandan auta gitti.
- 51'inci dakikada sağ çaprazda Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde toplu buluşan Gökhan Sazdağı'nın kafayla vuruşunu kaleci Günay Güvenç kurtardı.
- 60'ıncı dakikada ceza sahası içinde Figueiredo'nun şutu kaleci Lung'dan döndü. Ardından topla buluşan Furkan Soyalp'in şutunu kaleci kornere çeldi.
- 83'üncü dakikada sol kanatta Carole'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Mane'nin kafayla vuruşu yandan auta gitti.
- Karşılaşma golsüz sona erdi.