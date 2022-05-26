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Kazımcan Karataş'a yurt dışından teklif var

Altay’ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş için Süper Lig ve Avrupa kulüpleri nabız yokluyor. Genç futbolcu için son olarak Belçika’nın Westerlo Kulübü, 300 bin euroluk teklif sundu. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan siyah-beyazlılar, teklifin artması için çaba gösteriyor.

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Haber Merkezi İHA
Kazımcan Karataşa yurt dışından teklif var
Kazımcan bu sezon Süper Lig'de 23 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.

Süper Lig’de küme düşen ve mali sorunlarla boğuşan Altay’da, Karamoko Bamba, Cesar Pinares, Mateusz Lis, Serge Aka gibi futbolcular alacaklarını tahsil edemeyince sözleşmelerini feshetmişti. Ayrıca Marco Paixao, Martin Rodriguez ve Thaciano da kulüpten ayrılmıştı.

Toplam borcu 400 milyon TL’ye yaklaşan Altay, bir dönemlik transfer yasağı aldı. İzmir temsilcisi transfer yasağını kaldırabilmek için 2 milyon euroluk bir kaynağa ihtiyaç duyuyor.

Westerlo’dan resmi teklif

Kadrosunda futbolcu sayısı gitgide azalan Altay, altyapısından yetiştirdiği genç futbolcusu Kazımcan Karataş’ı vitrine çıkardı. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray’ın da ilgisinin bulunduğu 19 yaşındaki sol bek için Beşiktaş ve birkaç Süper Lig kulübü de nabız yokladı. Türkiye’den henüz resmi bir girişim olmamakla beraber Kazımcan Karataş için Avrupa kulüpleri de devreye girdi.

Sezon boyunca birçok scoutun İzmir’e gelerek takip ettiği genç futbolcu için Belçika’nın KVC Westerlo Kulübü resmi teklif sundu. Sahibi Türk iş adamı Oktay Ercan olan ve ikinci başkanlığını Fenerbahçe’nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya’nın yaptığı Westerlo, Altay’a 300 bin euroluk teklif sundu.

Teklifi yetersiz bulan Altay, ücreti 1 milyon euro seviyesine çekmek için çaba gösteriyor.

Altay, Kazımcan’dan kazanacağı parayla transfer yasağının kaldırılması için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

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