Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadelenin henüz 6. dakikasında konuk ekip Alexandru Maxim'in penaltıdan attığı golle 1-0 geçti. Daha sonra 37'de Rey Manaj eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 52. dakikasında Sivassor'dan Keita Balde sarı kart gördü. 69. dakika da ise Balde, attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi fakat her şey bu golden sonra başladı. Keita Balde, sarı kartı olduğunu unuttu ve gol sevincinde formasını çıkardı.