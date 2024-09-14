|
Spor

Süper Lig'de yıldız oyuncudan inanılmaz bir acemilik: Kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 5. haftasında Sivaspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelede Keita Balde, inanılmaz bir hata yaptı.

Haber Merkezi
18:46 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:10 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Balde kırmızı kart gördü
Balde kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadelenin henüz 6. dakikasında konuk ekip Alexandru Maxim'in penaltıdan attığı golle 1-0 geçti. Daha sonra 37'de Rey Manaj eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi.


Kırmızı kart gördü

İkinci yarının 52. dakikasında Sivassor'dan Keita Balde sarı kart gördü. 69. dakika da ise Balde, attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi fakat her şey bu golden sonra başladı. Keita Balde, sarı kartı olduğunu unuttu ve gol sevincinde formasını çıkardı.


Balde, gol sevincinde formasını çıkarttığı için 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekip maça 10 kişi devam etti.




#Sivasspor
#Gaziantep FK
#Keita Balde
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada taşerona kadro, 3600 ek gösterge, TYP, ev hanımlarına emeklilik şeması oluştu