Kenan Karaman: "Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edeceğim"

Geçen sezon Beşiktaş'a gelen ve son maçlara kadar hücumda beklentileri karşılayamayan Kenan Karaman, Valerien Ismael'le birlikte ligin bitimine bir kaç maç kala sağ kanat-bek pozisyonunda oynamaya başlamıştı.

"Antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor"

Geçen sezon beklentilerin çok yüksek olduğunu ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ve sakatlıkların moral bozukluğuyla bir türlü dengeyi sağlayamadıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, kendi performansı için de taraftarların tepkisini normal karşıladığını belirtti. Antrenmanların oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Kenan Karaman, "Antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Gerçekten baya sıkı çalışıyoruz. Bütün takım oldukça fit şekilde geldi kampa. Hoca da oradan devam etti. Bizim fit olduğumuzu gördü. Daha çok kondisyon ağırlıklı idmanlar oluyor. Bir sonraki kampta da daha detaylı çalışmalara geçeceğiz. Zaten hoca sezon sonunda bizi tembihlemişti. Fit gelmemiz yönünde bizi uyarmıştı. Ağır bir kamp dönemi oluyor. Herkes kendine iyi bakmış. Herkes hem tatilini yapmış hem de iyi çalışmış. Oldukça yüksek tempolu antrenmanlar yaptık. Hemen hemen herkes idmanları çok iyi çıkardı" diye konuştu

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"Takım arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz"

Takım olarak çok iyi anlaştıklarını ifade eden Kenan Karaman, "Ortam gerçekten çok güzel, eğlenceli. Takım arkadaşlarımızla, aramızda çok iyi anlaşıyoruz. Yeni gelen oyuncuların da takıma iyi adapte olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da rahat bir şekilde kendilerini huzurlu hissetsinler, takıma en kısa dönemde iyi katkılar versinler diye aramıza alıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız olacak. Onları da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur"

Siyah-beyazlı ekipte geçen sene beklentilerin oldukça yüksek olduğunu ancak şanssız dönemlerden geçtiklerini belirten Kenan Karaman, "Geçen sene beklentiler baya yüksekti. Bizde kendi beklentilerimizi yüksek tuttuk. Bunları başaramayınca tabi ki moraller baya bozuldu. Avrupa'da aldığımız sonuçlar takımın moralini baya aşağı çekmişti. Biraz şansızlık da oldu. Koronavirüs vakaları ve ilk haflarda yaşanan sakatlıklar oldu. Bir türlü istediğimiz dengeyi sağlayamadık. Neredeyse tam kadro olarak hiç sahaya çıkamadık. Ben de dahil çoğu oyuncunun başka mevkilerde görev alması gerekiyordu. Geçen sezon takıma genç oyuncular kazandırdık ki, bu bir avantajdı. Ancak tabii ki Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Avrupa'da da iyi sonuçlar almaktır. Onları maalesef başaramadık. İnşallah onu bu sezon telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.

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"Hem duygusal hem de zihinsel olarak bir çöküş vardı"

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarlardan tepki gören Kenan Karaman, beklenti yüksek olduğu için gösterilen tepkinin de normal olduğunu dile getirdi. Avrupa Şampiyonası nedeniyle geçen sezon takımla birlikte kamp dönemi geçiremediğine dikkat çeken 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta tam bir kamp dönemi geçiremedim. Avrupa Şampiyonası vardı. Onun da etkisi vardı. Milli takımla Avrupa Şampiyonası kötü geçince hem duygusal hem de zihinsel olarak bir çöküş vardı bende. Sonrasında takımda da iyi gitmeyince bu ister istemez benim performansıma da yansıdı. Burada taraftarların tepkisi gayet normal. Çünkü Beşiktaş'ta oynuyorsun. Beklentiler var. Forvet oynadığın zaman insanlar gol bekliyor. Gol atamayınca da tabii ki eleştiriler olacak. Ben gerçekten tüm kariyerim boyuncu kendime çok iyi bakmışımdır. Hep ekstra çalışmalar yaptım. Kendime güvenim her zaman sonsuzdur. Son haftalarda da taraftarla bir samimiyet oldu. Sezonu öyle kapattığım için de çok mutluyum. İnşallah bu sezon iyi bir kamp dönemi geçirip, daha başka bir performans göstereceğime inanıyorum" dedi.

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"Benim orada oynayabileceğimi düşündü"

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında kanat bek olarak görev yapan Kenan Karaman, bu bölgede oynamasının kendi kariyer gelişimi için iyi olduğunu söyledi. Son maçlarda iyi performans sergilediğini belirten Karaman, "O pozisyonu tam sağ bek olarak değerlendirmek yanlış olur. Klasik bir sağ bek değil. Daha önce açıkta oynadığım pozisyonların farklı bir tarzı diyebilirim. Çünkü hem ofansif hem de defansif olarak görev yapıyorsunuz. Benim aklıma yoktu böyle bir pozisyon. Ancak hoca Fenerbahçe maçından önce beni odasına çağırdı. Orada aramızda bir konuşma geçti. Benim orada oynayabileceğimi düşündü. Bana güvendi ve orada oynamak ister misin diye sordu. Bende tabi ki böyle önemli bir derbi maçta, 'elimden geleni yaparım' dedim. Benim için yeni pozisyon olsa bile en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Gerçekten Fenerbahçe karşılaşması da dahil son maçlarda iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Benim için de iyi oldu. Gelişimim için yeni pozisyonlar keşfetmek gelişimim için güzel bir şey. Onun için ben orada oynamam gibisinden bir tavrım olmadı" ifadelerini kullandı.

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"Herkesin ne yapacağını bilmesi gerekiyor"

Hoca 3'lü sistemde beni orada düşünüyor. Kanat bek olarak geçiyor o pozisyon. Hocamın görev vermesi halinde son maçlarda olduğu gibi Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edeceğim. Ben Almanya'da, Bundesliga'da daha önce oynamıştım orada. O sistemi kullanan hocalar vardı. Türkiye'de çok fazla görünmeyen bir sistem. Bazı takımlar yeni yeni denemeye çalışıyor. Gerçekten zor bir sistem. Zor demek istediğim şey sistemin detayları. Herkesin ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Hocamızın geldiği dönemde bu sistemi hemen uygulaması ve bununla birlikte hemen iyi sonuçlar almamız beni açıkçası şaşırttı. Şimdi zamanımız olduğu için daha detaylı çalışıyoruz. Kim nereye gidecek, kimin nerede baskı yapması gerekiyor. Birisi önde baskı yapınca diğerlerinin nasıl pozisyon alması gerekiyor gerçekten detaylı bir çalışma oluyor. Bu bizi, bu sisteme daha bağlı kılacaktır. Daha faydalı bu sistemi oynayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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"İkimizin de orada iyi performans vereceğine inanıyorum"

Rosier ile aralarındaki rekabetin takıma olumlu yansıyacağını ifade eden Kenan Karaman, "Ben bunu çok olumlu, pozitif görüyorum. Ondan önce Rosier'in o pozisyonda pek alternatifi yoktu. Benim de orada iyi bir performans sergilemem Rosier ile ikimizi bir rekabete sürükleyecektir. Rekabet her zaman takım içinde çok iyidir. Hem benim hem de Rosier'in performansı artar. Bu rekabetin ikimizi de çok olumlu etkileyeceğine, ikimizin de orada iyi performans vereceğine inanıyorum" dedi.

"Beşiktaş'ta hayallerim var"

Yeni sezonda kendisine gol ya da asist hedefi koymadığı dile getiren Kenan Karaman hedefinin geçen sezondan daha iyi olmak olduğunu söyledi. Kenan Karaman sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kafamda bir sayı belirlemedim. Ancak öncelikle geçen seneden daha iyi olmak istiyorum. Bu formayı giydiğim her maçta gerçekten çok gururluyum. Benim de Beşiktaş'ta hayallerim var. Birincisi şampiyon olmak, Beşiktaş ile bunu yaşamak. Bu sene buna çok odaklandım. Bu sene kendimi ona göre hazırladım. Hem kamp öncesi hem de şimdi kampta çok konsantreyim. Hedefim öncelikle bu" dedi.

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