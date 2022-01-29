Kenan Karaman: Bir patlarsam devamı gelir

Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Kenan Karaman, Antalya kampında röportaj verdi. 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda ilk 6 ayın kendisi için kötü geçtiğini ancak atacağı ilk golün ardından açılacağını söyledi.

Hürriyet'e konuşan Kenan Karaman'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle;

Beşiktaş’a ‘gol kralı olur’ diye transfer edildin ama 22 maçta bir tane bile gol atamadın. Böyle bir durumu kariyerinde hiç yaşamış mıydın?

"Futbol yaşamımda böyle bir dönem hiç olmadı. Beşiktaş’taki ilk 6 ay benim açımdan iyi geçmedi. Sadece ben değil bütün takım kötüydü. Bunun da en önemli sebebi; sezon başında yakamıza yapışan Covid salgını ve sakatlıklardı. Özellikle sezon başında bu iki şanssızlık yüzünden takım olarak istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Takım iyi olmayınca bireysel performanslar da olumsuz etkilendi. Ama şuna inanıyorum, bir patlarsam, yani gol atarsam devamı gelecek."

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Sana yapılan eleştirileri nasıl değerlendiriyorsun?

"Türkiye’de maalesef, 2020 Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısızlıktan kaynaklanan negatif bir hava var. Skorlar kötü olduğu zaman, 2-3 oyuncu üzerinden algı yaratmayı seviyoruz. Ben her zaman çok çalışırım, öyle de devam edeceğim. Bu çabalarımın karşılığını mutlaka alacağıma inanıyorum. Sonu güzel olacak, buna eminim."

Eleştirilerden olumsuz etkileniyor musun?

"Ben buralara kolay gelmedim. Doğru eleştirileri her zaman dinlerim. Maçlardan sonra teknik ekibimizin ve analizcilerin uyarılarını mutlaka dikkate alırım. Ama mantıklı olmayan diğer eleştiriler bana uymaz. Onlar beni etkilemez."

Kendini santrfor olarak mı yoksa pozisyon hazırlayıcı mı görüyorsun?

"Mevkiim sık sık tartışılıyor. En rahat oynadığım ve en çok verimli olduğum bölgenin santrfor olduğunu düşünüyorum. Tabii ki teknik direktörlerin tercihi değişik olabiliyor. Bazen sağ, bazen sol kanatta oynayınca ritim yakalamak kolay olmuyor. Kanatlarda oynadığım zaman takıma katkım ve bireysel performansım altta kalıyor. Forvette kendimi daha iyi hissediyorum. Ama hocalarımın tercihine her zaman saygı duyuyorum."