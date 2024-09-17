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Spor

Kenan Yıldız efsaneyi geride bıraktı: Juventus tarihine geçti

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, PSV maçında attığı gol ile İtalyan ekibinin tarihine geçti. Yıldız, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

21:55 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Kenan Yıldız
Kenan Yıldız

Juventus'un genç oyuncusu Kenan Yıldız, PSV maçında attığı gol ile Juventus tarihine geçti.


İtalyan ekibi Juventus'un sezon başında 10 numarayı emanet ettiği 19 yaşındaki Milli futbolcu Kenan Yıldız,ilk kez forma giydiği Şampiyonlar Ligi müsabakasında PSV'yi 3-1 yendikleri maçın ilk golünü kaydetti. Kenan, attığı gol ile Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu ünvanına sahip oldu.

Kenan Yıldız, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu. Önceki rekor, 13 Eylül 1995'te Borussia Dortmund'a karşı (20 yıl 308 gün) gol atan Alessandro Del Piero'ya aitti.


İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Kenan, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu olurken, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon açılış golünü kaydetti.






#Juventus
#Kenan Yıldız
#PSV
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