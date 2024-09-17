Kenan Yıldız efsaneyi geride bıraktı: Juventus tarihine geçti

İtalyan ekibi Juventus'un sezon başında 10 numarayı emanet ettiği 19 yaşındaki Milli futbolcu Kenan Yıldız,ilk kez forma giydiği Şampiyonlar Ligi müsabakasında PSV'yi 3-1 yendikleri maçın ilk golünü kaydetti. Kenan, attığı gol ile Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu ünvanına sahip oldu.