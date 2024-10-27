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Kenan Yıldız İtalya'daki dev maça damga vurdu

Kenan Yıldız İtalya'daki dev maça damga vurdu

22:5827/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Kenan Yıldız - Juventus
Kenan Yıldız - Juventus

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter-Juventus maçı 4-4 sona ererken 61. dakikada oyuna giren milli oyuncu Kenan Yıldız, attığı iki golle maça damga vurdu.

Serie A'nın 9. haftasında Inter ve Juventus, Guiseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 15. dakikada Inter, Zielinski'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada Vlahovic ile eşitliği yakalayan Juventus, 27. dakikada Weah'ın golüyle rakibine 2-1 üstünlük sağladı. 35. dakikada Mkhitaryan ile skoru 2-2'ye getiren Inter, Zielinski'nin 37. dakikadaki penaltı golüyle soyunma odasına 3-2 üstün girdi. 53. dakikada ev sahibi ekip Dumfries ile skoru 4-2 yaptı. 61. dakikada Weah'ın yerine oyuna giren Kenan Yıldız, 71. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydederken, 82. dakikada attığı golle de son sözü söyledi ve mücadele 4-4 sona erdi. Bu sonuçla Inter puanını 18'e, Juventus da 17'ye yükseltti.

Öte yandan Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu mücadelede forma giyemedi.



#Kenan Yıldız
#Juventus
#Inter

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