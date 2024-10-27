Kenan Yıldız İtalya'daki dev maça damga vurdu

Serie A'nın 9. haftasında Inter ve Juventus, Guiseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 15. dakikada Inter, Zielinski'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada Vlahovic ile eşitliği yakalayan Juventus, 27. dakikada Weah'ın golüyle rakibine 2-1 üstünlük sağladı. 35. dakikada Mkhitaryan ile skoru 2-2'ye getiren Inter, Zielinski'nin 37. dakikadaki penaltı golüyle soyunma odasına 3-2 üstün girdi. 53. dakikada ev sahibi ekip Dumfries ile skoru 4-2 yaptı. 61. dakikada Weah'ın yerine oyuna giren Kenan Yıldız, 71. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydederken, 82. dakikada attığı golle de son sözü söyledi ve mücadele 4-4 sona erdi. Bu sonuçla Inter puanını 18'e, Juventus da 17'ye yükseltti.