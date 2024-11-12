Kerem Aktürkoğlu hedefini açıkladı: 'Hayaliyle yaşıyoruz'

Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Trt Spor'un konuğu oldu.





Portekiz'deki hayatı, Benfica kariyeri, milli takım ve Galatasaray hakkında önemli konulara değinen Aktürkoğlu, en büyük hayalini açıkladı.





Kerem Aktürkoğlu'nun röportajından öne çıkanlar şöyle:

'Adaptasyonum da hızlı gelişti'

"Portekiz'e alıştım. Şöyle, benim zaten profesyonel hayatım başladığından bu yana, 10 yıldan beri hayatımı buna göre devam ettiriyorum, profesyonel bir şekilde. Sürekli profesyonel hayata alıştığım için, alışma sürecinde bir sıkıntı yaşamadım, buradaki adaptasyonum da hızlı gelişti. Daha mutlu, daha başarılı bir şekilde ilerletiyor bu da beni."

'Bana yabancılık hissettirmediler'

"Güzel bir başlangıç yaptım. Bu futbola alışık olduğum için çok yabancılık çekmedim ama bunda taraftarların, takım arkadaşlarımın da etkisi çok büyük. Hiçbir şekilde bana yabancılık hissettirmediler. Umarım bu şekilde devam eder."

'Herkes alkışlayınca çok duygulandım'

"Herkes beni ayakta alkışlayınca çok duygulandım, çok etkilendim. Böyle şeyler insanı çok daha farklı motive ediyor. Biz futbolcular duygusal insanlarız, ben de öyleyim. Bu beni olumlu şekilde etkiliyor. Tribünde babam vardı, yaşadıklarını düşündüm, gururlandığını hissettim. Yürüdüğüm andaki hislerim çok farklıydı. Çok uzun sürdü ve giderek artıyordu. Çok güzel bir görüntüydü. Beni çok etkiledi. İlk maçtan böyle bir şey olması, beni farklı bir seviyeye götürdü."

'Yunus gerçekten çok temiz kalpli'

"Yunus Akgün geçti beni, Avrupa Ligi'nde 4 tane attı. Yunus'un hayatımda yeri çok farklıdır. Daha önce bunu açıklamıştım. Yunus neden benim için çok değerli, Yunus benim belki çok yapamayacağım bir şeyi yaptı, ben oynarken, o oynamıyorken yaptı. Yunus gerçekten çok temiz kalpli, güzel bir insan."

'Arda Turan yazdı'

"Lizbon'da bir banka oturup fotoğraf çektirdim. Arda Turan bana 'İlla ben olacaksın' yazdı. Arda Turan, benim futbol kariyerimin zor zamanlarında bana her zaman çok büyük destek olmuştur. Keşke bir banka oturarak Arda Turan olabilsek."

'Hayatta inişler de olacaklar'

"Taraftarımızın yapacağı en önemli şey desteği kötü günde de desteği verebilmek. Hayatta inişler de olacaklar. İnişler olacak ki bir dahaki adım yükseğe çıkabilsin, en azından bunlara değinmek çok önemli."

'Hayallerim hep var'

"Her zaman hayallerim var, bunu gerçekleştirme ümidiyle yaşıyorum. Hayallerim hep var. Çok dile getirmek istemiyorum. Çok dile getirince duygusunun kaçacağını düşünüyorum. Hayallerim hep benimle. Kariyerim bitene kadar hayallerim hiçbir zaman bitmeyecek."

'Biz bunun hayaliyle yaşıyoruz'

"Ülkemizin en çok özlem çektiği konulardan biri Dünya Kupası'dır. En son 2002'de gittik. Ondan sonra gidemedik. Avrupa Şampiyonası'nda onun hayalini kurdurduk. Bu jenerasyonun bir şeyler başarabileceği potansiyelini gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada bunu gösterebilmek çok önemli. Biz bunun hayaliyle yaşıyoruz."

'Bendeki yeri çok farklıdır'

"Fatih Hoca'nın yeri ayrıdır futbolda. Bana kimse inanmazken, bana inancıyla, güvenciyle beni başka seviyeye geleceğime inandırdı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın en iyi hücumcularından biri olduğumu söyledi. Her konuşmamızda bunu söyler. Sen unutuyorsan, ben unutmuyorum vurgulamak için yapar. Onun için bendeki yeri çok farklıdır."

'Şampiyon olacaklarına inanıyorum'

"Galatasaray taraftarıyım, maçların hepsini izliyorum. Şampiyon olacaklarına inanıyorum. Avrupa ve ligde inanılmaz gidiyorlar. Çok güzel bir sinerji yakaladılar. Şampiyon olacaklarını ve 5. yıldızı takacaklarına gönünden inanıyorum."











