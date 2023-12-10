Kerem Aktürkoğlu kendini buldu

Galatasaray'ın Adana Demirspor zaferine en büyük katkıyı Kerem Aktürkoğlu verdi. 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla takımına 3 puan kazandırdı. Genç yıldız, bu maçla birlikte gol sayısını 7'ye asist sayısını ise 8'e çıkarttı. Her kulvarda takımının en çok asist yapan oyuncusu olan Kerem, Süper Lig asist krallığında da zirvede yer alıyor.