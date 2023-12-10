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Spor

Kerem Aktürkoğlu kendini buldu

Ana mevkisi sol kanatta tekrar şans bulmaya başlayan Kerem Aktürkoğlu, eski performansına geri döndü. Adana Demirspor maçında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan milli futbolcu. Kopenhag deplasmanında ilk 11 çıkmaya hazırlanıyor.

Umut Yılmaz
09:46 - 10/12/2023 Sunday
Güncelleme: 09:51 - 10/12/2023 Sunday
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu Adana Demirspor maçının yıldızı oldu.
Kerem Aktürkoğlu Adana Demirspor maçının yıldızı oldu.

Galatasaray'ın Adana Demirspor zaferine en büyük katkıyı Kerem Aktürkoğlu verdi. 25 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla takımına 3 puan kazandırdı. Genç yıldız, bu maçla birlikte gol sayısını 7'ye asist sayısını ise 8'e çıkarttı. Her kulvarda takımının en çok asist yapan oyuncusu olan Kerem, Süper Lig asist krallığında da zirvede yer alıyor.




Sol kanat ona ait

Ana mevkisi sol kanat olan Kerem Aktürkoğlu, bir süre teknik direktör Okan Buruk tarafından forvet arkasında görevlendirildi. Forvet arkasında sönük kalan milli futbolcu, tecrübeli teknik adam tarafından tekrar sol kanatta şans verileince yıldızlaştı. Bu sezon forvet arkasında 9 maçta 2 gol katkısı veren Kerem, sol kanatta görev yaptığı 17 maçta 5 gol ve 8 asiste imza attı.




Kopenhag vizesini kaptı

Teknik direktör Okan Buruk, Kerem'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la oynanacak olan kritik mücadelede ilk 11'de görevlendirmeyi düşünüyor. Önceki hafta oynanan Manchester United karşılaşmasında yedek soyunan Kerem, sonradan oyuna girip beraberliği kurtaran golü kaydetti. Adana Demirspor maçında da yıldızlaşan genç oyuncu, Kopenhag vizesini kaptı.





#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Adana Demirspor
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