Kerem Aktürkoğlu'ndan perdeyi açan gol | İZLE

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica, Portekiz Süper Ligi 13. haftasında sahasında Vitoria Guimaraes'i konuk etti.

Mücadelede sarı kart cezalısı olan bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü, forma giyemedi.