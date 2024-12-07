Kerem Aktürkoğlu'ndan perdeyi açan gol | İZLE

Kerem Aktürkoğlu, Vitoria maçını boş geçmedi.
Portekiz Süper Ligi'nde Benfica sahasında Vitoria Guimaraes'i ağırladı. Maçta perdeyi açan golü 29. dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun golü...
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica, Portekiz Süper Ligi 13. haftasında sahasında Vitoria Guimaraes'i konuk etti.
Karşılaşmada ilk gol, 29. dakikada milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından geldi. 26 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla 10. golünü attı.
Mücadelede sarı kart cezalısı olan bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü, forma giyemedi.
İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ
İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ
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