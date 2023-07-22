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Spor

Kerem Demirbay'dan Galatasaray'a kötü haber: Yeni talibi var

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve adı Beşiktaş'la da anılan Kerem Demirbay'ın talipleri artıyor. İtalyan kulüpleri de Kerem Demirbay için girişimlerini sürdürüyor.

20:06 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'a İtalyan kulüplerinin ilgisi artmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncuya Fiorentina'dan sonra Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu.

Lazio da peşine düştü

Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Kerem Demirbay için İtalya'dan bir iddia daha geldi. Daha önce Fiorentina'nın transferiyle ilgilendiği yıldız futbolcu, Lazio'nun da transfer listesine eklendi. Takımın önemli isimlerinden Sergej Milinkovic-Savic'in Al-Hilal'e transfer olmasının ardından Lazio, Kerem Demirbay ile bu boşluğu doldurmak istiyor.

Leverkusen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem için kulübü 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.



#Galatasaray
#transfer
#Kerem Demirbay
16 dakika önce
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