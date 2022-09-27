Son dönemin en çok konuşulan futbolcusu Galatasaray forması giydi

Khvicha Kvaratskhelia, Gürcistan futbolunun son dönemdeki en yetenekli ismi olarak görülüyor.

Napoli'de forma giyen Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia İtalya Serie A'nın en çok konuşulan ismi. Sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncuyu Avrupa'nın birçok dev takımı takip ediyor.

Kvaratskhelia, son günlerde Türkiye'nin gündemine de bir görüntüyle dahil oldu. Gürcü futbolcunun Avrupa'nın dev takımlarının formalarını giydiği bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Genç yıldızın Galatasaray formasıyla da poz vermiş olması dikkat çekti.

Sezon başında Dinamo Batumi'den 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kvaratskhelia, yeni takımında çıktığı 7 maçta 4 gol attı 2 de asist yaptı.