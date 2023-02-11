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Spor

Kim Min Jae depremzedeleri unutmadı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, UNICEF Kore'ye depremzede çocuklar için kullanılması kaydıyla 100 milyon Won (Yaklaşık 1.5 milyon Türk Lirası) bağış yaptı.

18:38 . 11/02/2023 Cumartesi
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Kim Min-jae

Kim Min-jae

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrası büyük bir bağış yaptı.

Güney Koreli futbolcu, UNICEF Kore'ye depremzede çocuklar yararına kullanılması için 100 milyon Güney Kore Wonu (Yaklaşık 1.5 milyon Türk Lirası) bağış yaptı.

Açıklamayı yapan UNICEF Kore, bu durumun acil durumu bulunan çocuklar için kullanılacağını duyurdu ve Kore halkına yardım için çağrıda bulundu.

Güney Kore basını yazdı

Güney Kore basınına yansıyan haberlere göre Kim Min Jae'nin yardımlarının tamamı Türkiye'deki depremden etkilenen çocuklara yönelik acil yardım projeleri için kullanılacak.

Kim Min Jae'nin menajeri Orange Ball, "Kim'in Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe forması giydiği çok güzel anıları var. Oyuncu bir nebze de olsa yapılan yardımların işe yaramasını umuyor. Kardeş ülkemiz Türkiye'nin de Türkiye'ye dönmesini canı gönülden diliyorum. En kısa sürede huzurlu bir günlük yaşama kavuşacaktır.” dedi.

UNICEF Kore Komitesi Genel Sekreteri Lee Ki-cheol, “Bütün Koreliler, Kim Min Jae'nin Katar'daki Dünya Kupası'nda gösterilen mücadeleci ruhunu ve tutkusunu hatırlıyor. Kore'yi temsilen sahada oynayan Kim Min Jae'nin harika görünümü ve ulusal sınırların ötesinde küresel köyde çocuklarla paylaşım pratiği herkeste büyük intiba uyandırdı. Türk çocuklarına gösterdikleri içten misafirperverlik ve destek için gerçekten minnettarım.” ifadelerini kullandı.





#Kim Min-jae
#deprem
#yardım
38 dakika önce
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Kim Min Jae depremzedeleri unutmadı
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