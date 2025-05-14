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Kırmızı-Beyazlılarda imza şov: 7 oyuncuyla anlaşma tamam!

Kırmızı-Beyazlılarda imza şov: 7 oyuncuyla anlaşma tamam!

15:4914/05/2025, Çarşamba
AA
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor 7 futbolcusuyla sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor 7 futbolcusuyla sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor 7 futbolcusuyla sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'de sezonu 11. sırada tamamlayan Central Hospital Ümraniyespor, 7 oyuncusuyla tekrar anlaşma sağladı.

7 OYUNCUYLA YENİ SÖYLEŞME

Trendyol 1. Lig'de sezonu 11. sırada tamamlayan Central Hospital Ümraniyespor, 7 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Atalay Babacan ve Engjell Hoti ile birer, Cebio Soukou ile 1+1, Oğuz Yıldırım ve Serkan Göksu ile de ikişer yıllık anlaşmaya varıldı.

Kırmızı-beyazlılar, opsiyonlarını kullandığı Jurgen Bardhi ve Benny ile de birer yıllık sözleşme yaptı.



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