Ziraat Türkiye Kupası D grubu 2. haftasında Kocaelispor evinde Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası D grubu 2. haftasında Kocaelispor evinde Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşma Sivasspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 43' Efkan Bekiroğlu ve 90+2'de Emre Gökay'dan geldi. Kocaelispor’da Barış Alıcı 1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sivasspor bu sonuçla ilk galibiyetini alarak 3 puanla 3. sırada yer aldı. Kocaelispor - Sivasspor maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
D grubunda Kocaelispor ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip 43'te Efkan Bekiroğlu, 90+2'de Emre Gökay'ın kaydettiği gollerle 2-0 maçtan galip ayrıldı. Kocaelispor’da Barış Alıcı 1. dakikada kırmızı kart gördü. Kocaelispor - Sivasspor maç özeti haberimizde.
KOCAELİSPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ
KOCAELİSPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ
KOCAELİSPOR - SİVASSPOR MAÇ SONUCU
KOCAELİSPOR - SİVASSPOR MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNCEL PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNCEL PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GOL KRALLIĞI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GOL KRALLIĞI
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