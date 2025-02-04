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Kocaelispor 1. dakikada 10 kişi kaldı: Sivasspor iki golle kazandı | ÖZET

Kocaelispor 1. dakikada 10 kişi kaldı: Sivasspor iki golle kazandı | ÖZET

14:594/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası D grubu 2. haftasında Kocaelispor evinde Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası D grubu 2. haftasında Kocaelispor evinde Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası D grubu 2. haftasında Kocaelispor evinde Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşma Sivasspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 43' Efkan Bekiroğlu ve 90+2'de Emre Gökay'dan geldi. Kocaelispor’da Barış Alıcı 1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sivasspor bu sonuçla ilk galibiyetini alarak 3 puanla 3. sırada yer aldı. Kocaelispor - Sivasspor maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

D grubunda Kocaelispor ve Sivasspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip 43'te Efkan Bekiroğlu, 90+2'de Emre Gökay'ın kaydettiği gollerle 2-0 maçtan galip ayrıldı. Kocaelispor’da Barış Alıcı 1. dakikada kırmızı kart gördü. Kocaelispor - Sivasspor maç özeti haberimizde.

KOCAELİSPOR - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Kocaelispor - Sivasspor maç özetini izlemek için

KOCAELİSPOR - SİVASSPOR MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNCEL PUAN DURUMU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GOL KRALLIĞI









#Kocaelispor
#Sivasspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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