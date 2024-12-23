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Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı

Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı

17:3023/12/2024, Pazartesi
AA
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İsmet Taşdemir, Bodrum Futbol Kulübü'nü Süper Lig'e çıkarmıştı.
İsmet Taşdemir, Bodrum Futbol Kulübü'nü Süper Lig'e çıkarmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir dönemi başladı.

Kocaelispor Basın ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fazile Ayşe Özkurt, basın mensuplarına teknik direktör İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını bildirdi.


Taşdemir, son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'yi çalıştırmıştı.


Yeşil-siyahlı takımı çalıştıran teknik adam Ertuğrul Sağlam, 20 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini açıklamış, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edilmişti.





#1. Lig
#Kocaelispor
#İsmet Taşdemir

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