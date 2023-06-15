Kondogbia için Madrid çıkarması

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürerken, teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği Geoffrey Kondogbia konusunda yeni bir girişim olacak. Orta sahayı güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Orta Afrikalı oyuncu ile daha önce de ilgilenmiş ancak bonservis ve maaş konusu nedeniyle geri adım atmıştı. Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibinin 5 milyon euro istediği, Kondogbia'nın ise yıllık 4 milyon euro talep ettiği öğrenildi.





Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek, Atletico Madrid ile ortak noktanın bulunması için fedakarlık yapılacağı ifade edildi.





Kondogbia, kariyeri boyunca Lens, Sevilla, Monaco, Inter, Valencia gibi birçok kulüpte oynarken kendisi için toplamda 97 milyon euro bonservis bedeli ödendi.





Nice'ten Beka Beka iddiası





Fransa'nın Le Parisien gazetesi ise Beşiktaş'ın Nice forması giyen Beka Beka'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı. Habere göre siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.





Nice, yıldız ismi Lokomotiv Moskova'dan 1 yaklaşık 12 milyon euroya transfer etmişti. Beka Beka, geçtiğimiz sezon Nice'da 24 maçta 1 gol attı.

Beka Beka'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Gedson'a göre hareket





Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes'e yapılan ciddi teklifler, orta saha transferinin hızlanmasını gerekli kılıyor. İtalya basınına göre, Lazio, Gedson iddiasından vazgeçmiyor. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin de bu transferi çok istediği ve Laizo yönetiminden ellerini çabuk tutmasını istediği ifade edildi. Lazio'nun Beşiktaş'a sunacağı teklifin 15 milyon euro olacağı, siyah-beyazlıların ise en az 20 milyon euro istediği öğrenildi.















