Sivasspor'un Avrupa fikstürü belli oldu

Sivasspor'un fikstürü belli oldu mu? İlk maçı kimle, nerede oynayacak?

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmayı hak kazanan ve play-off eşleşmesinde İsveç temsilcisi Malmö'ye elenerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etmişti.

Sivasspor'un Konferans Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Konferans Ligi G grubunda Slavia Prag, CFR Cluj, Ballkani ile eşleşen Sivasspor'un fikstürü belli oldu.

Yiğidoların Konferans Ligi fikstürü şu şekilde:

8 Eylül - Slavia Prag

15 Eylül - CFR Cluj (D)

6 Ekim - Ballkani

13 Ekim - Ballkani (D)

27 Ekim - CFR Cluj

3 Kasım - Slavia Prag (D)

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Sivasspor'un rakipleri kimlerdir?

Temsilcimiz Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi G grubundaki rakiplerini tanıyalım.

Avrupa’nın gediklisi Slavia Prag

Slavia Prag, 1892 yılında kuruldu. Kırmızı-beyaz takımın Çek Cumhuriyeti’nde 21, Mitropa kupasında 1 ve Çekya Kupası’nda 10 olmak üzere 32 şampiyonluğu bulunuyor. Slavia Prag’ın en önemli silahları ise Tomas Holes, Peter Olayinka, Lukas Provod ve Lukas Masopust diye gösteriliyor. Slavia Prag, maçlarını 21 bin kapasiteli Sinobo Stadyumu’nda oynuyor.

Romanya'nın son şampiyonu

Romanya’nın Cluj-Napoca kentinin resmi futbol kulübü olan Cluj 1907 yılında kuruldu. 2007-2008 sezonunda Liga 1’i şampiyon olarak bitirdiğinden dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazanan Cluj, 2008-2009 sezonunda Romanya’yı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil etti. 2008-2009 Şampiyonlar Ligi ilk maçında Roma’yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Rumen teknik adam Dan Petrescu’nun başında bulunduğu Cluj, iç saha karşılaşmalarını 23 bin 500 kapasiteli Dr. Constantin Radulescu Kaloşvar Stadyumu’nda oynuyor. Romanya ekibinin 14 şampiyonluğu bulunuyor. Cluj, geçtiğimiz sezonu da şampiyon olarak tamamlamıştı.

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Kosova ekibi

Ballkani, 1947 yılında kurulan ve Kosova’nın en üst düzey futbol ligi olan Superliga’da yer alan bir futbol kulübü. Turuncu-siyahlı renklere sahip olan Kosova temsilcisi maçlarını 1 bin 500 kişi kapasiteli Suva Reka City Stadı’nda oynuyor. Ballkani geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayarak ilk kez müzesine kupa götürmüştü.

"Tüm amacımız gruptan çıkmak olacak"

Konferans Ligi'nde kura çekiminin ardından kurayı değerlendiren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Ne lige ne Avrupa kupalarına hazır değildik. İstediğimiz transferleri tam yapamadık biraz geç kaldık. O yüzden sıkıntı yaşadık ama gruplarda sıkıntı yaşamayacağız. Diğer arkadaşlarımız da gelecek, kadromuz tamamlanacak. Ondan sonra bambaşka bir şekilde oynayıp bu gruptan çıkmak için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Çünkü o kapasitede arkadaşlarımız var. Hem bize hem diğer takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.



Sizce iki takımımız da bir üst tura çıkar mı❓ pic.twitter.com/49PuvmNp7o — SPOR (@yenisafakspor) August 26, 2022