Konferans'ta galibiyet zamanı

İlk maçında Nodrsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, grupta 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak.

Tedavisi devam eden Cengiz Ünder'in yanı sıra İrfan Can Kahveci de tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın; İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic ve Dzeko'yu dinlendirmesi bekleniyor. Samet, Mert Müldür, Bartuğ ve Emre Mor ise UEFA listesinde yer almıyor.