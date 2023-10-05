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Spor

Konferans'ta galibiyet zamanı

Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Slovakya'da Trnava ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

09:38 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İki takımın da alacağı puanlar ülke puanı için büyük önem taşıyor.

İki takımın da alacağı puanlar ülke puanı için büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Slovakya'da Spartak Trnava ile karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.


İlk maçında Nodrsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, grupta 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak.


Tedavisi devam eden Cengiz Ünder'in yanı sıra İrfan Can Kahveci de tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın; İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic ve Dzeko'yu dinlendirmesi bekleniyor. Samet, Mert Müldür, Bartuğ ve Emre Mor ise UEFA listesinde yer almıyor.


STAT:
Anton Malatinsky
SAAT:
22.00
YAYIN:
Exxen
HAKEMLER:
Sascha Stegemann, Christian Gittelmann, Christof Günsch (Almanya)
SPARTAK TRNAVA:
Takac, Gorosito, Sulek, Kostrna, Kosa, Bainovic, Jan Bernat, Mikovic, Ofori, Duris, Zeljkovic
TEKNİK DİREKTÖR:
Michal Gasparik
FENERBAHÇE:
Lıvakovıc, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan, Ryan Kent, King, Batshuayi
TEKNİK DİREKTÖR:
İsmail Kartal


Beşiktaş-Lugano

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında bugün İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den yayınlayacak.


İlk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın, Lugano karşısına sakatlığı bulunan kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkacak. Mert'in yanı sıra yine sakatlığı bulunan Gedson da maçta forma giyemeyecek. Tedavisi sona eren ve son antrenmanlara katılan Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda sahada olacak.


STAT:
Tüpraş
HAKEMLER:
David Fuxman, Ömer Barbiro, Rostislav Talis (İsrail)
SAAT:
19.45
YAYIN:
Exxen
BEŞİKTAŞ:
Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR:
Şenol Güneş
LUGANO:
Amir Saipi, Hajrizi, Hajdari, Marques, Jhon Espinoza, Macek, Sabbatini, Anto Grgic, Cimignani, Aliseda, S. Vladi
TEKNİK DİREKTÖR:
Mattia Croci-Torti






#UEFA
#Avrupa Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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Spartak Trnava - Fenerbahçe Maç Kadrosu