Konferans'ta galibiyet zamanı

İki takımın da alacağı puanlar ülke puanı için büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Slovakya'da Spartak Trnava ile karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.
İlk maçında Nodrsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, grupta 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak.
Tedavisi devam eden Cengiz Ünder'in yanı sıra İrfan Can Kahveci de tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın; İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic ve Dzeko'yu dinlendirmesi bekleniyor. Samet, Mert Müldür, Bartuğ ve Emre Mor ise UEFA listesinde yer almıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında bugün İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den yayınlayacak.
İlk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın, Lugano karşısına sakatlığı bulunan kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkacak. Mert'in yanı sıra yine sakatlığı bulunan Gedson da maçta forma giyemeyecek. Tedavisi sona eren ve son antrenmanlara katılan Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda sahada olacak.