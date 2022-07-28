Konyaspor rahat turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov'u sahasında ağırladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve saat 21:00'da başlayan mücadeleyi deneyimli hakem Novak Simovic yönetti.

Temsilcimize galibiyet getiren golleri Rahmanovic ve Francisco Calvo kaydetti.

Yeşil-beyazlılar, ilk maçın 3-0 sonuçlanması ve bu maçın da 2-0 sona ermesinin ardından toplamda 5-0'lık skorla Belarus ekibini elemeyi başardı ve bir üst tura yükseldi.

Sonraki rakip kim olacak?

Konyaspor'un turu geçmesiyle birlikte, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Koper-Vaduz maçı, şu dakikalarda toplam skorda 1-1 devam ediyor ve yükselen ekip uzatmaların ardından belli olacak.