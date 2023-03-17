Süper Lig'in 26.haftasında lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazandı.

Galatasaray 31.dakikada 1-0 öne geçerken, Konyaspor 62.dakikada Soner ile beraberliği sağladı ve 90+3.dakikada Oğulcan maçın skorunu belirledi.

Alınan bu skorla Galatasaray 60 puanda kalırken Konyaspor ise 34 puana yükseldi. Gelecek hafta Galatasaray evinde Adana Demirspor'u konuk ederken, Konyaspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

Konyaspor-Galatasaray maç özeti

13. dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Mahir Emreli’nin kale önüne doğru sert çevirdiği topu son anda kaleci Muslera kontrol etti.

17. dakikada Oliveira’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Icardi’nin kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada Oliveira’nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi’nin uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada yapılan ortada seken topa ceza sahası içi sağ çaprazında Boey’in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL

31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem’in pasında Rashica topu rakibinden kurtarıp vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. 0-1

45+5. dakikada Kerem’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Kaan’ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

50. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

57. dakikada Calvo’nun sol kanattan yerden kale önüne gönderdiği topa Abdülkerim topa müdahale etti. Bu oyuncunun ters vuruşunda kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.

60. dakikada Oliceira’nın sağ kanattan arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Icardi’nin kafa vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

GOL

62. dakikada Paz’ın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Soner’in sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-1

72. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına gönderilen topu savunmadan sekti ve arka direkte Soner’in önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada Calvo’nun derin pasıyla sol kanattan ceza sahasında topla buluşan Mahir’in dar açıdan yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

76. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Zaniolo’nun sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

GOL

90+3. dakikada Paz’ın sol kanattan ceza yayına doğru gönderdiği topta müsait pozisyondaki Oğulcan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1







