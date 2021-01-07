Konyaspor yeni transfer Zymer Bytyqi'yi neden açıklamadı?
Yeni transfer imzayı attı ama limite takıldı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un kente getirerek sözleşme imzaladığı Zymer Bytyqi'nin transferini limit nedeniyle açıklayamadığı bildirildi.
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Konyaspor'un Zymer Bytyqi'nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği limitlere takıldığı belirtildi.
Yerel basından Yeni Konya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Konyaspor, limit nedeniyle Kosovalı futbolcunun transferi resmen açıklayamadı. Yeşil-beyazlı yönetimin konuyla ilgili TFF ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Zymer Bytyqi, geçen sezon Norveç Ligi'nde 29 maçta 10 gol 12 asistlik performans sergiledi.
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