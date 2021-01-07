TRANSFER

Konyaspor yeni transfer Zymer Bytyqi'yi neden açıklamadı?

Yeni transfer imzayı attı ama limite takıldı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un kente getirerek sözleşme imzaladığı Zymer Bytyqi'nin transferini limit nedeniyle açıklayamadığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Zymer Bytyqi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 800 bin euro.

Zymer Bytyqi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 800 bin euro.

Konyaspor'un Zymer Bytyqi'nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği limitlere takıldığı belirtildi.

Yerel basından Yeni Konya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Konyaspor, limit nedeniyle Kosovalı futbolcunun transferi resmen açıklayamadı. Yeşil-beyazlı yönetimin konuyla ilgili TFF ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.


  • Zymer Bytyqi, geçen sezon Norveç Ligi'nde 29 maçta 10 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu
Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu

Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak ve 1 Şubat 2021'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu, transfer dönemi öncesinde takımların merakla beklenen harcama limitlerini duyurdu.İşte Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri;Kimin harcama limitinde nasıl artışlar oldu? 🤔📈#Fenerbahçe: [177 Milyon TL / 409 Milyon TL] 📈#Trabzonspor: [152 Milyon TL / 205 Milyon TL]📈#Beşiktaş: [298 Milyon TL / 338 Milyon TL]📈#Galatasaray: [493 Milyon TL / 499 Milyon TL] pic.twitter.com/LpTVZJqjjm&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 4, 2021 Harcama limitleri aşılırsa ne olacak?Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtarYüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlamasıYüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağıYüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanmasıYüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanmasıYüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

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