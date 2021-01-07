Yeni transfer imzayı attı ama limite takıldı

Konyaspor'un Zymer Bytyqi'nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği limitlere takıldığı belirtildi.

Yerel basından Yeni Konya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Konyaspor, limit nedeniyle Kosovalı futbolcunun transferi resmen açıklayamadı. Yeşil-beyazlı yönetimin konuyla ilgili TFF ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Zymer Bytyqi, geçen sezon Norveç Ligi'nde 29 maçta 10 gol 12 asistlik performans sergiledi.