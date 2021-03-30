Konyasporlu Bytyqi'nin taraftar hasreti

Konyaspor Kulübü'nün YouTube kanalında yayımlanan "İzle-Uygula" programının ilk konuğu olan Kosovalı oyuncu Bytyqi, milli maç arasında yaptıkları birkaç gün izni iyi değerlendirdiğini söyledi.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için hazırlıklara başladıklarını anlatan Bytyqi, galibiyet için sahaya çıkacakların kaydetti.

Konya'da olduğu için mutlu olduğunu aktaran Bytyqi, "Elbette, Konya'yı, insanlarını ve Konyaspor taraftarlarını çok seviyorum. Ayrıca taraftarlara, verdikleri destekten dolayı takımım adına teşekkür ediyorum. Pozitif enerjilerini eksik etmediler. Tek ümidim ve isteğim; en kısa sürede taraftarlarla buluşup, maçlarda onların desteğini canlı olarak görmek" diye konuştu.

Taraftarların kendisi için "Bay asist" demesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Bytyqi, "Şüphesiz bunları duymaktan çok müteşekkirim. Bunu duyduğumda çok mutlu oldum. Bugün burada ayrıca 'İzle-Uygula' programı kapsamında atışlar yaptım. Ancak hava rüzgarlı olduğu için biraz zorlu oldu. Tabi bu yüzden topu çevirme konusunda biraz zorluklar yaşadım. Genel itibarıyla başarılı olduğum için mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

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🎬 Nam-ı Diğer 𝐁𝐚𝐲 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭, Konyaspor Youtube kanalımızın yeni içeriği İzle & Uygula'nın ilk konuğu oldu.



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