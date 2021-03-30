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Konyasporlu Bytyqi'nin taraftar hasreti

İttifak Holding Konyaspor'un sol kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, yeşil-beyazlı ekipte bulunduğu için mutlu olduğunu belirtirken, "Tek ümidim ve isteğim; en kısa sürede taraftarlarla buluşup, maçlarda onların desteğini canlı olarak görmek" dedi.

Haber Merkezi AA
Konyasporlu Bytyqinin taraftar hasreti
Zymer Bytyqi'nin kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Konyaspor Kulübü'nün YouTube kanalında yayımlanan "İzle-Uygula" programının ilk konuğu olan Kosovalı oyuncu Bytyqi, milli maç arasında yaptıkları birkaç gün izni iyi değerlendirdiğini söyledi.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için hazırlıklara başladıklarını anlatan Bytyqi, galibiyet için sahaya çıkacakların kaydetti.

Konya'da olduğu için mutlu olduğunu aktaran Bytyqi, "Elbette, Konya'yı, insanlarını ve Konyaspor taraftarlarını çok seviyorum. Ayrıca taraftarlara, verdikleri destekten dolayı takımım adına teşekkür ediyorum. Pozitif enerjilerini eksik etmediler. Tek ümidim ve isteğim; en kısa sürede taraftarlarla buluşup, maçlarda onların desteğini canlı olarak görmek" diye konuştu.

Taraftarların kendisi için "Bay asist" demesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Bytyqi, "Şüphesiz bunları duymaktan çok müteşekkirim. Bunu duyduğumda çok mutlu oldum. Bugün burada ayrıca 'İzle-Uygula' programı kapsamında atışlar yaptım. Ancak hava rüzgarlı olduğu için biraz zorlu oldu. Tabi bu yüzden topu çevirme konusunda biraz zorluklar yaşadım. Genel itibarıyla başarılı olduğum için mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

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