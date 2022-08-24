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Trabzonspor taraftarını çıldırtan Kopenhaglı: Uzun süre ıslıklandı

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi eleme rövanş maçında Kopenhag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sonuçlanırken rakip takımın kalecisi Mathew Ryan oyunu sürekli soğuttuğu için taraftarların tepkisini çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kopenhagın kalecisi Mathew Ryan kimdir?
FC Kopenhag

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Kopenhag ile karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sonuçlanırken rakip takım kalecisi Mathew Ryan ağır hareketleriyle taraftarların tepkisini çekti.

Maçın başından itibaren oyunu sürekli soğutmaya çalışan kaleci Ryan, Akyazı'da uzun süre ıslıklandı.

Maçın Hollandalı hakemi Danny Makkelie, mücadeleyi olumsuz etkileyen Kopenhag file bekçisini birkaç kez uyarmak zorunda kaldı.

Mathew Ryan kimdir?

  • Kopenhag’da forma giyen kaleci Mathew Ryan, 8 Nisan 1992 tarihinde Avustralya’nın Plumpton kentinde dünyaya gelmiştir. Kariyerine Blacktown City’de başlayıp, Central Coast’ta kiralık olarak forma giymiştir. Temmuz 2013 tarihinde Club Brugge’ye, 2015’te ise Valencia’ya transfer olmuştur. Burada 2017’ye kadar forma giyen tecrübeli file bekçisi, KRC Genk’e kiralık transfer oldu. Daha sonra Brighton’a transfer olan Ryan, 2021 yılında ise dünya devi Arsenal’a transfer oldu. Kariyerinde sıkça kulüp değiştiren Ryan, Arsenal’dan sonra tekrar eski kulübü Brighton’a, oradan Real Sociedad’a, son olarak ise kısa bir süre önce Kopenhag’a 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştur. 30 yaşındaki tecrübeli kalecinin mevcut kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
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