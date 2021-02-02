Spor Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu
SÜPER LİG TRANSFER

Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu

Geçen sezon ara transfere 930 milyon euro harcayan Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar, pandeminin gelirlerini büyük oranda düşürmesiyle bu ara transferde 262 milyon euro harcadı. Ara transferde 3 futbolcuyu kadrosuna katan, 7 ismi de başka takımlara gönderen Premier Lig ekibi West Ham United, 26,4 milyon euroyla en çok harcayan takım oldu.

Haber Merkezi AA
Said Benrahma, Brentford'tan West Ham United'a transfer oldu
Said Benrahma, Brentford'tan West Ham United'a transfer oldu

Dünya ekonomisini büyük ölçüde sarsan ve futbolu da derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını, ara transfer döneminde Avrupa'nın beş büyük liginde kulüplerin yaklaşık 3'te 1 oranında daha az harcamasına neden oldu.

Pandemi nedeniyle dünyanın en çok kazanan 20 futbol takımının 2 milyar euro gelir kaybına uğradığı tahmin edilirken, ekonomik darboğazdan geçen futbol kulüpleri son yıllara oranla bu ara transferde daha temkinli davrandı.

Transfermarkt'ın verilerine göre, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Bundesliga'nın da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde yer alan takımlar geçen sezon ara transfer döneminde 930 milyon euro harcadı. Aynı liglerde bu ara transfer döneminde ise takımların kasasından 262 milyon euro çıktı.

En çok West Ham United harcadı

Ara transferde 3 futbolcuyu kadrosuna katan, 7 ismi de başka takımlara gönderen Premier Lig ekibi West Ham United, 26,4 milyon euroyla en çok harcayan takımlar listesinin başında yer aldı. Brentford'dan kiralık olarak takımda forma giyen 25 yaşındaki Cezayirli futbolcu Said Benrahma'nın bonservisi için 23,1 milyon euro ödeyen Londra temsilcisi, Manchester United'dan Jesse Lingard'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Geçen yıl aynı dönemde Bundesliga ekibi Hertha Berlin, 78 milyon euro transfer harcamasıyla listenin başında yer alıyordu. Avrupa'nın 5 büyük liginde ara transferde en fazla para harcayan 5 kulüp şöyle:

  • Kulüp Ülke Harcama miktarı (euro)
  • 1-West Ham United İngiltere 26,4 milyon
  • 2-Manchester United İngiltere 21 milyon
  • 3-Leipzig Almanya 20 milyon
  • 4- Monaco Fransa 20 milyon
  • 5-Juventus İtalya 18 milyon

Manchester United yine harcamaktan kaçınmadı

Geçen sezon kış döneminin en flaş transferine 55 milyon euro bonservisle orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i renklerine bağlayarak imza atan Manchester United, bu ara transferi de hareketli geçirdi.

Alex Ferguson'un emekli olmasının ardından ilk kez şampiyonluk için yarışan takımlar arasına katılan Manchester ekibi, 21 milyon euro bonservis bedeliyle Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Amad Diallo'yu Atalanta'dan renklerine bağladı.

  • 2020-21 kış transfer döneminin en pahalı 5 transferi şunlar:
  • Futbolcu -Eski takımı -Yeni takımı -Bonservis bedeli (euro)
  • 1-Said Benrahma -Brentford -West Ham United -23,1 milyon
  • 2-Amad Diallo -Atalanta- Manchester United -21 milyon
  • 3-Dominik Szoboszlai- Salzburg- Leipzig -20 milyon
  • 4- Krepin Diatta- Club Brugge- Monaco 20 milyon
  • 5- Nicolo Rovella -Genoa- Juventus -18 milyon

İngiltere Premier Lig yine zirvede

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2020-21 sezonunda da korudu.

Ocak ayı boyunca 85,56 milyon euroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (77,68 milyon avro) ve Bundesliga (48,40) izledi.

2020-21 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı:

  • Lig Ülke Harcama miktarı (euro)
  • 1-Premier Lig İngiltere 85,56 milyon
  • 2-Serie A İtalya 77,68 milyon
  • 3-Bundesliga Almanya 48,40 milyon
  • 4-Portekiz Premier Lİg Portekiz 31 milyon
  • 5-Ligue 1 Fransa 29 milyon
  • 6-Hollanda Birinci Ligi Hollanda 24,5 milyon
  • 7-Süper Lig Türkiye 23,83 milyon
  • 8-La Liga İspanya 21,25 milyon
  • 9-Belçika Birinci Ligi Belçika 18,75 milyon
  • 10-Bundesliga Avusturya 8,24 milyon

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