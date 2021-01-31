Spor Kulübüne veda etti, Beşiktaşa geliyor
TRANSFER

Kulübüne veda etti, Beşiktaş'a geliyor

Eskişehirspor forması giyen sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan, kulübüne veda etti. 17 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilal Ceylan bu sezon 1. Lig'de 17 maça çıktı.
Bilal Ceylan bu sezon 1. Lig'de 17 maça çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Beşiktaş ile anlaşan Bilal Ceylan'ın kulübe veda ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Altyapımızda yetişen evladımız Bilal Ceylan kulübümüze bugün itibariyle veda etti. Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal" ifadelerine yer verildi.

17 yaşındaki futbolcu da sosyal medya hesabından "Elveda çocukluğum" paylaşımında bulundu.


Bilal Ceylan'ın paylaşımı

Bilal Ceylan Beşiktaş'ı açıkladı: Kararı bekliyorum
SPOR
Bilal Ceylan Beşiktaş'ı açıkladı: Kararı bekliyorum
Abone Ol Google News
22 yıldır Kızılaya kan bağışlıyor

22 yıldır Kızılay'a kan bağışlıyor

Asker yakınının çatışmada yaralanmasıyla başladı.
Bütün mahalle diken üstünde

Bütün mahalle diken üstünde

​'Bu tehlike ile yaşanır mı?'
İstanbul barajlarından güzel haber: Gün geçtikçe doluluk oranları artıyor

Zorla otomobile<br>bindirmeye çalıştı

Zorla otomobile
bindirmeye çalıştı

Kadının imdadına çevredekiler yetişti.
Yeni hareketi herkesi şaşırttı

Yeni hareketi herkesi şaşırttı

​Saatlerce mazgalları izliyordu...
Ödemelerin tarihi belli oldu

Ödemelerin tarihi belli oldu

Bakan Selçuk'tan ​ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği açıklaması.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​Şehir eşkıyası trafikte 3 kadına sopayla saldırmıştı.

Adliye'ye sevk edildiler

Adliye'ye sevk edildiler

​PKK paçavralı HDP Esenyurt ilçe binasına operasyonda yeni gelişme.
Salgın sürecini uzatabilir

Salgın sürecini uzatabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nden Avrupa Birliği'ne eleştiri.

ABD hiç<br>ders almamış

ABD hiç
ders almamış

​Teröre kalkan olmaya tam gaz devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.