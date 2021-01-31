Kulübüne veda etti, Beşiktaş'a geliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Beşiktaş ile anlaşan Bilal Ceylan'ın kulübe veda ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Altyapımızda yetişen evladımız Bilal Ceylan kulübümüze bugün itibariyle veda etti. Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal" ifadelerine yer verildi.

17 yaşındaki futbolcu da sosyal medya hesabından "Elveda çocukluğum" paylaşımında bulundu.

Bilal Ceylan'ın paylaşımı