Küme düşen Denizlispor dağıldı

Sezon başında bir yıllığına kadroya dahil edilen Boşnak forvet Mesanovic eşyalarını toplayıp takıma veda ettiği öğrenildi.

Denizlispor'da 36 lig 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 1989 dakika süre alıp 6 gol attı, 2 de asist yaptı.

Muris Mesanovic

Takımdaki 14. ayrılık

Maddi krizleri bir türlü aşamayan ve Haziran ayında kongreye gidecek olan Ege ekibinde kadro dağıldı.

Denizlispor'da Mesanovic'in yanı sıra Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Rodallega, Mustafa Yumlu, Sagal ve Recep Niyaz takıma veda eden diğer futbolcular oldu.

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