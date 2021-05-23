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Küme düşen Denizlispor'da 15 oyuncu takımdan ayrıldı

Bu sezon Süper Lig'i son sırada tamamlayan ve küme düşen Yukatel Denizlispor'da Marvin Bakalorz'un takımdan ayrılmasıyla birlikte, yeşil-siyahlı ekibe veda eden futbolcu sayısı 15'e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Küme düşen Denizlisporda 15 oyuncu takımdan ayrıldı
Marvin Bakalorz, bu sezon 31 karşılaşmada görev yaptı.

Süper Lig'de küme düşen Yukatel Denizlispor'da Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz, takımdan ayrıldı. Sözleşmesi 2022 yılında sona eren deneyimli futbolcu, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mukavelesini tek taraflı olarak feshetti.

Alman oyuncunun eşyalarını toplayıp kentten ayrıldığı öğrenildi. Bu sezon yeşil-siyahlılarla 31 maça çıkan Bakalorz, 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.

  • 15 oyuncu takımdan ayrıldı
  • Bakalorz'la birlikte sezonun tamamlanmasıyla birlikte takımdan ayrılan oyuncuların sayısı da 15'e yükseldi. Denizlispor'da daha önce Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Sagal, Recep Niyaz ve Mesanovic kulüple yollarını ayırmıştı.

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