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Arjantin, Bolivya'yı Messi ile geçti (ÖZET)

2021 Kupa Amerika (Copa America) A Grubu'ndaki son karşılaşmalarda Uruguay-Paraguay'ı 1-0, Arjantin de Bolivya'yı 4-1 yendi. Bolivya-Arjantin maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Kupa Amerika maç özetleri: Bolivya-Arjantin maç özeti ve golleri izle
Arjantinli futbolcuların gol sevinçleri

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen turnuvanın grup aşaması, iki mücadeleyle tamamlandı. Çeyrek finalistlerin daha önce belli olduğu A Grubu'ndaki son karşılaşmalarda Uruguay-Paraguay'ı 1-0, Arjantin de Bolivya'yı 4-1 mağlup etti. Uruguay'ın golünü, 21. dakikada penaltıdan Cavani kaydetti.

Messi 2 gol,1 asistle oynadı

Arjantin ise Gomez'in 6, Messi'nin 33 (penaltıdan) ve 42, Martinez'in 65. dakikadaki golleriyle müsabakadan galip ayrıldı. Bu sonuçların ardından Arjantin, 10 puanla A Grubu'nu lider tamamladı. 7 puan toplayan Uruguay 2'nci, 6 puana sahip Paraguay 3'üncü, 5 puanlı Şili ise 4'üncü oldu. Puanı bulunmayan Bolivya turnuvaya veda etti.

Çeyrek finaller belli oldu

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyondaki çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Peru ile Paraguay, Brezilya ile Şili, Uruguay ile Kolombiya ve Arjantin ile Ekvador karşılaşacak. Çeyrek finaller, 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 00.00'daki Peru-Paraguay ve TSİ 03.00'teki Brezilya-Şili maçlarıyla başlayacak.

Kupa Amerika'da Arjantin ve Şili çeyrek finale yükseldi
SPOR
Kupa Amerika'da Arjantin ve Şili çeyrek finale yükseldi

Bolivya-Arjantin maç özeti

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