Kupa Amerika'da Arjantin ve Şili çeyrek finale yükseldi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.

Messi rekor kırdı

Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Paraguay ile karşılaşan Arjantin, Alejandro Gomez'in 10. dakikadaki golüyle 1-0 galip geldi. Bu arada milli takımda 147. maçına çıkan yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in en fazla forma giyen oyuncusu Javier Mascherano'nun rekorunu egale etti.

Paraguay-Arjantin maçının özeti

#CopaAmérica 🏆



¡VICTORIA ALBICELESTE! Estas fueron las acciones más destacadas del triunfo de @Argentina sobre la @Albirroja por 1-0 en el cierre de la fecha 3 de la CONMEBOL #CopaAmérica



🇦🇷 Argentina 🆚 Paraguay 🇵🇾#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/N5x07P8r0X REKLAM June 22, 2021

Vargas attı, Şili çeyrek finale yükseldi

Günün diğer maçında Şili, 26. dakikada Eduardo Vargas'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçmesine rağmen Uruguay karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Uruguay, bu gole 66. dakikada Luis Suarez ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

A Grubu'ndaki üçüncü maçlar sonunda 7 puana ulaşan lider Arjantin ve 5 puanlı Şili'nin son 8 takım arasına kalması kesinleşti. Kupa Amerika'ya 24 Haziran Perşembe günü B Grubu'nda oynanacak Ekvador-Peru ve Brezilya-Kolombiya maçlarıyla devam edilecek.

Paraguay-Arjantin maçının adamı seçilen Angel Di Maria'nın, Santiago Arzamendia'dan yediği çalım geceye damga vurdu;