Spor Kupa Amerikada Arjantin ve Şili çeyrek finale yükseldi
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Kupa Amerika'da Arjantin ve Şili çeyrek finale yükseldi

2021 Kupa Amerika (Copa America) A Grubu'nda Paraguay'ı 1-0 yenen Arjantin ve Uruguay ile 1-1 berabere kalan Şili, çeyrek finale kalmayı garantiledi. Milli takımda 147. maçına çıkan Lionel Messi, Arjantin'in en fazla forma giyen oyuncusu Javier Mascherano'nun rekorunu egale etti. Arjantin-Paraguay maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Kupa Amerikada Arjantin ve Şili çeyrek finale yükseldi: Arjantin maç özeti ve golleri izle
Arjantinli futbolcuların gol sevinçleri

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.

Messi rekor kırdı

Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Paraguay ile karşılaşan Arjantin, Alejandro Gomez'in 10. dakikadaki golüyle 1-0 galip geldi. Bu arada milli takımda 147. maçına çıkan yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in en fazla forma giyen oyuncusu Javier Mascherano'nun rekorunu egale etti.

Paraguay-Arjantin maçının özeti

Vargas attı, Şili çeyrek finale yükseldi

Günün diğer maçında Şili, 26. dakikada Eduardo Vargas'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçmesine rağmen Uruguay karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Uruguay, bu gole 66. dakikada Luis Suarez ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

A Grubu'ndaki üçüncü maçlar sonunda 7 puana ulaşan lider Arjantin ve 5 puanlı Şili'nin son 8 takım arasına kalması kesinleşti. Kupa Amerika'ya 24 Haziran Perşembe günü B Grubu'nda oynanacak Ekvador-Peru ve Brezilya-Kolombiya maçlarıyla devam edilecek.

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